сегодня



CHRIS ADLER — о том, почему он не присутствовал на церемонии вручения «Грэмми» с MEGADETH



В рамках серии "My 3 Questions To" Джонатана Монтенегро бывшего барабанщика LAMB OF GOD Chris'a Adler'a, который играл на альбоме MEGADETH "Dystopia", спросили, получил ли он статуэтку «Грэмми» за работу над пластинкой. MEGADETH были удостоены награды за заглавный трек "Dystopia" в категории «Лучшее металлическое исполнение» на 59-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» в феврале 2017 года.



Adler сказал:



«На самой церемонии я не присутствовал. И это было хорошее и обоюдное решение: мы с Dave'ом [Mustaine'ом, лидером MEGADETH] согласились, что для того, чтобы Dirk [Verbeuren, нынешний барабанщик MEGADETH] чувствовал себя частью группы, а Dave поддерживал его, он должен быть там один. И у меня не было никаких проблем с этим. На самом деле именно я рекомендовал Dirk'a на эту должность. Так что я думал, что это было здорово. И они были достаточно круты, чтобы прислать мне мою собственную награду с моим именем на ней. Так что всё хорошо. Я был очень доволен».







+5 -0



просмотров: 427