Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 22
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 13
*Новое видео MEGADETH 9
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 8
*JUDAS PRIEST в 4K 8
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
*JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла» 7
*Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 22
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 13
*Новое видео MEGADETH 9
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



24 дек 2022 : 		 CHRIS ADLER — о том, почему он не присутствовал на церемонии вручения «Грэмми» с MEGADETH

22 дек 2022 : 		 CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH

16 дек 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

13 дек 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас много свободы!»

7 дек 2022 : 		 Архивы Ника Менцы

6 дек 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

23 ноя 2022 : 		 JAMES LOMENZO: «Я рад, что David вернулся в MEGADETH в 2010»

22 ноя 2022 : 		 Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна выступать

18 ноя 2022 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH

17 ноя 2022 : 		 Лидер MEGADETH рад, что претендует на Грэмми

2 ноя 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

30 окт 2022 : 		 Гитарист MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен

21 окт 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

17 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS 1993 года

13 окт 2022 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка!»

9 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «Если мой тыл никто не прикрывает, то зачем мне это?»

7 окт 2022 : 		 Гитарист MEGADETH заявил, что у него отличные отношения с DAVE'ом MUSTAINE'ом

4 окт 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — об атмосфере в MEGADETH

3 окт 2022 : 		 Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFIELD'ом

1 окт 2022 : 		 Документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH выйдет в 2023 году

28 сен 2022 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 сен 2022 : 		 Гитарист MEGADETH считает, что понимает Dave'a

26 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём»

25 сен 2022 : 		 MEGADETH впервые сыграли "Soldier On!"

22 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Играть в команде просто класс!»

21 сен 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CHRIS ADLER — о том, почему он не присутствовал на церемонии вручения «Грэмми» с MEGADETH



zoom
В рамках серии "My 3 Questions To" Джонатана Монтенегро бывшего барабанщика LAMB OF GOD Chris'a Adler'a, который играл на альбоме MEGADETH "Dystopia", спросили, получил ли он статуэтку «Грэмми» за работу над пластинкой. MEGADETH были удостоены награды за заглавный трек "Dystopia" в категории «Лучшее металлическое исполнение» на 59-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» в феврале 2017 года.

Adler сказал:

«На самой церемонии я не присутствовал. И это было хорошее и обоюдное решение: мы с Dave'ом [Mustaine'ом, лидером MEGADETH] согласились, что для того, чтобы Dirk [Verbeuren, нынешний барабанщик MEGADETH] чувствовал себя частью группы, а Dave поддерживал его, он должен быть там один. И у меня не было никаких проблем с этим. На самом деле именно я рекомендовал Dirk'a на эту должность. Так что я думал, что это было здорово. И они были достаточно круты, чтобы прислать мне мою собственную награду с моим именем на ней. Так что всё хорошо. Я был очень доволен».




Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 427

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом