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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 24
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 15
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Megadeth

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|||| 10 май 2022

Видео с репетиции MEGADETH



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Kiko Loureiro поделился новым видео с репетиции MEGADETH перед "The Metal Tour Of The Year", проходящим с LAMB OF GOD, TRIVIUM и IN FLAMES.

Сет-лист:

00:00 - Intro
00:44 - Starting Rehearsal
01:23 - Dystopia
03:38 - Kiko Loureiro Guitar Academy
04:13 - Peace Sells... But Who's Buying?
04:42 - Take No Prisoners - Rust In Peace
10:22 - Final




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