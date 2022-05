10 май 2022



Видео с репетиции MEGADETH



Kiko Loureiro поделился новым видео с репетиции MEGADETH перед "The Metal Tour Of The Year", проходящим с LAMB OF GOD, TRIVIUM и IN FLAMES.



Сет-лист:



00:00 - Intro

00:44 - Starting Rehearsal

01:23 - Dystopia

03:38 - Kiko Loureiro Guitar Academy

04:13 - Peace Sells... But Who's Buying?

04:42 - Take No Prisoners - Rust In Peace

10:22 - Final







+2 -1



просмотров: 163