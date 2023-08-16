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Megadeth

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16 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN репетирует с MEGADETH

14 авг 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

11 авг 2023 : 		 MATT HEAFY присоединился на сцене к MEGADETH

8 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Нет ничего хуже, чем когда кто-то появляется в вашей жизни и пытается вас изменить»

7 авг 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

5 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил с MEGADETH

1 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH о зрителях, бросающих предметы на сцену: «Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй»

31 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше

30 июл 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным

26 июл 2023 : 		 MEGADETH ловят призраков

24 июл 2023 : 		 MEGADETH открыли европейский тур

22 июл 2023 : 		 SHAWN DROVER о MEGADETH: «У меня остались хорошие воспоминания»

18 июл 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»

17 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной»

10 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»

9 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы»

9 июл 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»

6 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»

5 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»

4 июл 2023 : 		 Бывший — об увольнении из MEGADETH: «Я был готов к этому»

2 июл 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Ли ничего не записывал с нами в студии»

1 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»

30 июн 2023 : 		 LEE VING присоединился на сцене к MEGADETH

29 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о темах своих песен

28 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH почтил память барабанщика

27 июн 2023 : 		 DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших участников MEGADETH, кто добился чего-то значительного»
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|||| 16 авг 2023

MARTY FRIEDMAN репетирует с MEGADETH



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Видео репетиции MARTY FRIEDMAN с MEGADETH перед выступлением на Wacken Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.




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16 авг 2023
gravitgroove
Какие же уебищные колотушки он носит
  Dislike!2

просмотров: 615

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