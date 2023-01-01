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Закулисные съёмки с выступления MEGADETH с Marty Friedman'ом



Kiko Loureiro поделился закулисными съёмками с выступлений MEGADETH в Японии, включая и совместное шоу с Marty Friedman'ом.







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