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JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH



JAMES LOMENZO в рамках беседы перед выступлением в марте на Knotfest Australia ответил на вопрос, какие ощущения он испытал от возвращения в MEGADETH:



«Когда я появился, текущий состав для меня был просто умопомрачительным. Потому что когда я уходил, там был Chris Broderick, который сегодня вечером [на Knotfest Australia] играет с IN FLAMES, — он фантастический гитарист и прекрасный парень — и [барабанщик] Shawn Drover. Так что данная итерация просто снесла мне крышу. Я не знал, что и думать, когда возвращался. Я знал, что Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] будет на месте, я знал, что это будет звучать как MEGADETH, потому что пока Dave поёт и играет на гитаре, это и есть MEGADETH. Я понимал, что новые ребята хороши, но когда я вошёл в комнату, и Dirk [Verbeuren] только начал бить в барабаны, я был просто потрясён. А когда я стал играть с [гитаристом] Kiko [Loureiro], который очень глубок в музыкальном плане... Мы проводим много времени в нашей маленькой репетиционной комнате; мы всегда устраиваем небольшую репетиционную комнату на всех концертах, на которых играем. Мы с ним собираемся и джемуем, и он начинает показывать мне бразильские ритмы, на которые мы можем переходить, играть классические мотивы и блюз — мы играем всё что угодно, и никаких пределов для нас просто нет!»







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