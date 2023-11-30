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Megadeth

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KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH



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KIKO LOUREIRO в интервью подкасту "Amplifica", ведущим которого является его бывший коллега по ANGRA Rafael Bittencourt, рассказал о причинах ухода из MEGADETH, главной из которых была свобода. Он описал себя как человека, которому «нужна свобода», объяснив, что по той же причине он уехал в США в начале 2000-х, и что иметь свободу после более чем восьми лет в MEGADETH было «важно»:

«И теперь, в силу обстоятельств моей жизни, я решил уйти из MEGADETH. Потому что это мой выбор. Потому что свобода — это выбор между двумя приемлемыми вариантами; это и есть свобода».

Кроме того, он признался, что на данном этапе жизни для него семья важнее всего остального. Он упомянул, что чуть не пропустил рождение своей дочери Ливии, возвратившись домой после выступления с ANGRA на фестивале Rock In Rio в 2011 году. В 2016 году он отправился в тур MEGADETH всего через 10 дней после рождения своих сыновей-близнецов. Если бы сегодня у него были такие же обстоятельства, он не стал бы выходить на сцену, рискуя пропустить момент появления Ливии, даже несмотря на то, что именно благодаря Rock In Rio он начал играть на гитаре. Он также подтвердил, что у него дома сложилась ситуация, требующая его внимания, но не стал раскрывать никаких подробностей.

По словам Kiko, он чувствовал себя комфортно в составе MEGADETH, объяснив, что быть на этой позиции очень легко, поскольку есть команда из примерно 20 человек, которые готовят всё, чтобы участники группы просто приезжали и играли. Kiko сказал, что обстоятельства его ухода были обсуждены, и что он говорил об этом с Mustaine'ом ещё в июне этого года. Он отметил, что именно он отвечал за поиск своей замены в MEGADETH, Teemu Mäntysaari (WINTERSUN, SMACKBOUND), и рассказал, что отправлял финскому музыканту видео и встречался с Teemu в течение нескольких недель, предшествующих туру группы в конце лета/осенью 2023 года, чтобы сделать переход более плавным.




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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30 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Всё-таки свобода, хм...
30 ноя 2023
olly71
уже обьявлены даты первых двух концертов его сольного тура 8 и 9 декабря в Бразилии.
30 ноя 2023
graillyc
интервью почти любого бывшего музыканта из мегадет напоминает мне, как Джереми Кларксон описывал "теслу" после того случая, как компания на него подала в суд.
мол, "ни в коем случае я не утверждаю, что это совершенно ненадежная и небезопасная, а главное зверски дорогая машина, нет-нет, ничего подобного"
Like!5
30 ноя 2023
olly71
Я не устаю поражаться с членов секты ненавистников и завистников Мастейна . Увольняет кого то из СВОЕЙ группы ( часто кстати за дело )- Мастейн плохой и тонна говна в комментах на его голову - полгода уговаривает музыканта который сам решил уйти не уходить и даёт ему пару месяцев отдыха Мастейн опять гнида и диктатор самодур . Что он должен сделать что бы вам угодить ?
30 ноя 2023
graillyc
olly71, где ты уже увидел ненависть, интересно? совершенно необязательно испытывать к кому-то негативные эмоции, тем более ненавидеть, для того чтобы поугарать со сложившейся десятилетиями модели взаимоотношений в группе. кадровая политика Мастейна — да, ты прав, безусловно дело и выбор его а не наши в сами. но с тем, что это давний предмет для обсуждений, по-моему, спорить сложно)

а в случае Кико мне чот по оригинальному тексту показалось, что там больше причина вообще в семье, а не в группе.
upd: но описанное выше впечатление про разные интервью в целом сохраняется
Like!1
30 ноя 2023
olly71
graillyc, а какая сложившаяся модель политики Мастейна ? Вот сейчас сел и посчитал - за 38 лет существования группы он уволил 6 человек ( остальные уходили сами по разным причинам и кого то уговаривали долго не уходить ) и 5 из 6 были уволены действительно за очень весомые косяки и только один был уволен без реального повода а из за интриг другого человека который хотел занять его место в группе.
30 ноя 2023
graillyc
olly71, -> остальные уходили сами и кого-то уговаривали не уходить
ок, но ты понимаешь же, что это как бы ни о чем хорошем тоже не говорит? или по-твоему все должны ждать, когда их начальство самолично метлой (no pun intended) погонит?
30 ноя 2023
gravitgroove
olly71, если уж и говорить про секту, то она скорее должна называться "Свидетели 11 апреля: хранители скорби и печали Давида" . И я честно скажу, она еще долго будет существовать, покуда Мастейн не откажется отвечать, или не прикажет журналистов заткнуться, когда в очередной раз спросят о том, как его, несчастного, вышвырнули из бывшей группы. Всем смешно, что он участвует в фарсе, смакуя эту тухлятину более 40 лет.
Like!1
30 ноя 2023
гладиатор
gravitgroove, это не фарс, а пиар. Который перешёл постепенно в психическое заболевание.

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