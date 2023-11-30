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KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH



KIKO LOUREIRO в интервью подкасту "Amplifica", ведущим которого является его бывший коллега по ANGRA Rafael Bittencourt, рассказал о причинах ухода из MEGADETH, главной из которых была свобода. Он описал себя как человека, которому «нужна свобода», объяснив, что по той же причине он уехал в США в начале 2000-х, и что иметь свободу после более чем восьми лет в MEGADETH было «важно»:



«И теперь, в силу обстоятельств моей жизни, я решил уйти из MEGADETH. Потому что это мой выбор. Потому что свобода — это выбор между двумя приемлемыми вариантами; это и есть свобода».



Кроме того, он признался, что на данном этапе жизни для него семья важнее всего остального. Он упомянул, что чуть не пропустил рождение своей дочери Ливии, возвратившись домой после выступления с ANGRA на фестивале Rock In Rio в 2011 году. В 2016 году он отправился в тур MEGADETH всего через 10 дней после рождения своих сыновей-близнецов. Если бы сегодня у него были такие же обстоятельства, он не стал бы выходить на сцену, рискуя пропустить момент появления Ливии, даже несмотря на то, что именно благодаря Rock In Rio он начал играть на гитаре. Он также подтвердил, что у него дома сложилась ситуация, требующая его внимания, но не стал раскрывать никаких подробностей.



По словам Kiko, он чувствовал себя комфортно в составе MEGADETH, объяснив, что быть на этой позиции очень легко, поскольку есть команда из примерно 20 человек, которые готовят всё, чтобы участники группы просто приезжали и играли. Kiko сказал, что обстоятельства его ухода были обсуждены, и что он говорил об этом с Mustaine'ом ещё в июне этого года. Он отметил, что именно он отвечал за поиск своей замены в MEGADETH, Teemu Mäntysaari (WINTERSUN, SMACKBOUND), и рассказал, что отправлял финскому музыканту видео и встречался с Teemu в течение нескольких недель, предшествующих туру группы в конце лета/осенью 2023 года, чтобы сделать переход более плавным.







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