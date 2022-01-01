Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 17
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 14
*Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!» 12
*MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST 11
*Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH 8
*TOMMY LEE захотел больше поскрёбышей 8
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 17
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 14
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



26 авг 2022 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

23 авг 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH рад, что Dave использовал его идеи для нового альбома

22 авг 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

20 авг 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

18 авг 2022 : 		 MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST

18 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о вкладе в сочинение других участников: «Это стало глотком свежего воздуха»

12 авг 2022 : 		 Новая песня MEGADETH

4 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о бас-гитаристах

22 июл 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

10 июл 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

7 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST

6 июл 2022 : 		 MEGADETH о концертах в Европе

3 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах

1 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — об увольнении басиста: «Пришло время»

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

28 июн 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о бывшем басисте: «Я простил его, но больше не буду исполнять с ним музыку»

24 июн 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о David'e

24 июн 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

19 июн 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом

19 июн 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

17 июн 2022 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

7 июн 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

1 июн 2022 : 		 Старый член вернулся в MEGADETH

10 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

10 май 2022 : 		 MEGADETH на USS Lexington
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MEGADETH исполнили новую песню



zoom
MEGADETH впервые исполнили новый трек "We'll Be Back" на концерте, который состоялось 24 августа в FivePoint Amphitheatre, Irvine, California:

01. Hangar 18
02. Dread And The Fugitive Mind
03. We'll Be Back
04. Sweating Bullets
05. Dystopia
06. Trust
07. Symphony Of Destruction
08. Peace Sells

Encore:

09. Holy Wars... The Punishment Due




Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 344

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом