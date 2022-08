сегодня



MEGADETH исполнили новую песню



MEGADETH впервые исполнили новый трек "We'll Be Back" на концерте, который состоялось 24 августа в FivePoint Amphitheatre, Irvine, California:



01. Hangar 18

02. Dread And The Fugitive Mind

03. We'll Be Back

04. Sweating Bullets

05. Dystopia

06. Trust

07. Symphony Of Destruction

08. Peace Sells



Encore:



09. Holy Wars... The Punishment Due







