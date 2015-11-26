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Фронтмен MEGADETH дал совет гитаристам: «Делайте всё правильно или не делайте вообще»



Фронтмен MEGADETH Dave Mustaine недавно побеседовал с Music Radar и поделился пятью ключевыми советами для гитаристов. Ниже приводятся выдержки из беседы.



«Когда дело доходит до игры на гитаре, если делать что-то плохо в течение длительного периода времени, это приведёт к тому, что вы сможете делать это только плохо. Поэтому начинайте медленно, делайте всё правильно, используйте метроном и смотрите на технику, чтобы всё сделать правильно. Некоторые люди играют на гитаре и держат её низко и почти боком, их пальцы перпендикулярны ладам, и я думаю, что это одна из тех вещей, которая снизит вашу скорость, если играть на гитаре под таким углом.



Другое дело, когда вы берёте ноты, многие гитаристы пытаются играть быстро, держа пальцы правой руки врастопырку. Вполне логично, что торчащие пальцы будут увеличивать массу и замедлять ваш темп. Втяните пальцы, и вы сможете начать играть намного быстрее.



Я не стремился к роли фронтмена в Megadeth; в Metallica я занимался такими вещами, как общение с публикой, только потому, что James (Hetfield) просто не хотел этого делать. Так что на меня возлагалась роль соло-гитариста, который немного подпевал.



Когда пришло время учиться петь, это было уже почти второстепенным делом. Есть вокалисты, на которых я равнялся всю свою жизнь: Sean Harris из Diamond Head, Крис Корнелл, John Bush из Anthrax. Но играть на гитаре и петь одновременно — это как поглаживать живот и гладить голову одновременно... Или какой там есть трюк с координацией? Я думаю, что самая большая награда для меня — это не делать того, что другие люди не могут, а смотреть на их лица, когда я это делаю. Потому что мне нравится развлекать людей и видеть, как они говорят: "Чёрт! Это самое крутое, что я видел в своей жизни, брат!"»

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