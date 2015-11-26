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Megadeth

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Фронтмен MEGADETH дал совет гитаристам: «Делайте всё правильно или не делайте вообще»



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Фронтмен MEGADETH Dave Mustaine недавно побеседовал с Music Radar и поделился пятью ключевыми советами для гитаристов. Ниже приводятся выдержки из беседы.

«Когда дело доходит до игры на гитаре, если делать что-то плохо в течение длительного периода времени, это приведёт к тому, что вы сможете делать это только плохо. Поэтому начинайте медленно, делайте всё правильно, используйте метроном и смотрите на технику, чтобы всё сделать правильно. Некоторые люди играют на гитаре и держат её низко и почти боком, их пальцы перпендикулярны ладам, и я думаю, что это одна из тех вещей, которая снизит вашу скорость, если играть на гитаре под таким углом.

Другое дело, когда вы берёте ноты, многие гитаристы пытаются играть быстро, держа пальцы правой руки врастопырку. Вполне логично, что торчащие пальцы будут увеличивать массу и замедлять ваш темп. Втяните пальцы, и вы сможете начать играть намного быстрее.

Я не стремился к роли фронтмена в Megadeth; в Metallica я занимался такими вещами, как общение с публикой, только потому, что James (Hetfield) просто не хотел этого делать. Так что на меня возлагалась роль соло-гитариста, который немного подпевал.

Когда пришло время учиться петь, это было уже почти второстепенным делом. Есть вокалисты, на которых я равнялся всю свою жизнь: Sean Harris из Diamond Head, Крис Корнелл, John Bush из Anthrax. Но играть на гитаре и петь одновременно — это как поглаживать живот и гладить голову одновременно... Или какой там есть трюк с координацией? Я думаю, что самая большая награда для меня — это не делать того, что другие люди не могут, а смотреть на их лица, когда я это делаю. Потому что мне нравится развлекать людей и видеть, как они говорят: "Чёрт! Это самое крутое, что я видел в своей жизни, брат!"»

MEGADETH Frontman DAVE MUSTAINE Offers Five Key Tips For Guitarists -



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Alexidude


16 сен 2021, 14:58		Хорошо сказал! только жаль, что он сам своим советам не следует .

father


16 сен 2021, 15:20		Фредди на него нет!
Вообще в последние годы у него явно что-то с руками, артрит что ли какой, а раньше Дэйв довольно круто играл: чисто и быстро.

freeze2


16 сен 2021, 15:22		Он чёто свою партию нормально сыграть не может особо, учитель ёпт

hansi_hrb


16 сен 2021, 15:26		про равнение на корнелла конечно смешно.


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