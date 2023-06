сегодня



Лидер MEGADETH почтил память барабанщика



Dave Mustaine опубликовал следующее сообщение:



«Ушел из жизни один из самых первых барабанщиков MEGADETH, Ли Раух. Он играл на записи нашей демо-кассеты "Last Rites" в начале 1984 года, и я помню приятные моменты во время наших репетиций в студии Curly Joe's в Лос-Анджелесе.



Прощай, мой друг, пока мы не встретимся снова когда-нибудь!»





