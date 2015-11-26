Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 26
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 25
*HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом 20
*Новое видео проекта клавишника FAITH NO MORE 16
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



29 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

23 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — об участии Kerry King'a в MEGADETH

22 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы

22 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

16 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

15 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

5 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

2 мар 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

28 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Злые рога Интернета впервые поднялись ещё в 90-е!»

27 фев 2021 : 		 В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия

15 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH надеется на возвращение круизов

12 фев 2021 : 		 Вокалист MEGADETH в студии

7 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»

28 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Dirk — звезда альбома!»

25 янв 2021 : 		 JAMES LOMENZO: «Играть в MEGADETH было сложнее всего»

21 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO мог попасть в MEGADETH в 1987 году

21 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что новый альбом будет разнообразным

20 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH заработал новый пояс

18 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH сказал, что песня "Peace Sells" была сделана за пару часов

14 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Мы все — ветви METALLICA»

12 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH открыл название альбома. Возможно(е)

10 янв 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

30 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всегда начинаем сет с... »

24 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

21 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Услышав первый альбом METALLICA, Dave взбесился»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео MEGADETH 1992 года



*
zoom
*
* *
Концертное видео MEGADETH 1992 года с выступления в Hammersmith Apollo, Лондон, доступно для просмотра ниже.

MEGADETH - Pro-Shot 1992 Performance Of "Ashes In Your Mouth" At Hammersmith Apollo Available



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 368

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом