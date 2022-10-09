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DAVID ELLEFSON: «Если мой тыл никто не прикрывает, то зачем мне это?»



DAVID ELLEFSON рассказал о том, как пришёл к проекту ELLEFSON-SOTO:



«Самое забавное, что я очень усердно работал последние 20 лет и, в частности, последние 12 лет в MEGADETH. В 2002 году Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] развалил группу, и в тот момент я сказал: "Я больше никогда не буду складывать все яйца в одну корзину".



Это был самый сложный момент в моей жизни. У меня была семья, у меня были маленькие дети. Я был единственным кормильцем. Так что я усвоил урок и сказал себе: "Больше никогда". Поэтому даже когда я вернулся в MEGADETH, я продолжал заниматься другими вещами, продолжал играть с другими людьми, у нас был METAL ALLEGIANCE, мы занимались всем этим. И, честно говоря, сейчас время взрослых мальчиков. Всё, смиритесь с этим. Посмотрите, что случилось несколько лет назад, когда всё закончилось, и никто не остался ни с чем. А я в то время был совладельцем группы.



Честно говоря, когда мы оказались в том положении, в котором оказались в прошлом году, я считаю, что это показало сущность каждого — совершенно откровенно. И я решил: "Если мой тыл никто не прикрывает, то и хрен с тобой — я всё равно не хочу здесь оставаться". Я лучше буду двигаться дальше...



Мы с Jeff'ом уже записали пластинку, мне она нравится, мы в восторге от неё.



У меня всегда есть что-то в планах — у меня всегда есть другая музыка, другие люди, с которыми я играю. И опять же, я говорю это к тому, что "никогда больше не кладите все яйца в одну корзину". И я также думаю, что есть кое-что ещё важное — это обустройство моей жизни таким образом, чтобы мне не нужно было только заниматься музыкой, чтобы оплачивать счета. И это очень удачное положение, и за это я всегда благодарен работе, которую мы проделали в MEGADETH, потому что многое из этого — деньги от роялти и тому подобные мелочи — помогают двигаться вперёд. И я очень благодарен за это, потому что у меня есть и другие друзья в группах побольше, чем та, в которой я был, которые не окупаются, и им приходится суетиться. Потому что легко попасть в золотые наручники: ты получаешь большие авансы, менеджеры получают свою долю, а группа в это время, по сути, — простые землекопы, которые пашут на то, чтобы вернуть аванс и оплачивать счета. Гастроли — это дорого. Я смотрю на своих друзей из ANTHRAX, которые, я так понимаю, решили не ехать в Европу из-за расходов. Это реальность сегодняшнего мира. Стоимость топлива выросла. даже молока — всё подорожало. И поэтому я считаю, что мне очень повезло, опять же, делать музыку, которая мне нравится, с людьми, которые мне нравятся. И, честно говоря, если я не наслаждаюсь музыкой и/или если мне не нравится компания, я не хочу быть там. Как я уже сказал, в моём возрасте, сколько бы лет мне ни осталось на планете, я хочу наслаждаться ими. И если это означает, что однажды я решу прекратить заниматься музыкой, чтобы просто делать то, что мне нравится, я сделаю это. Я сделал своё дело — я оставил свой след. Я оставил наследие. Я был рад тому, что создал. И если эта радость закончится, если переезды в Италию станут скучными и утомительными [смеётся], как это бывает в нашем возрасте, то я больше не буду делать и этого. Так что, как по мне, я просто смирился со всем произошедшим. В один день было то-то, в другой — то-то. И ты думаешь: "Хорошо. Жизнь продолжается". Я не чувствовал, что мне нужно бороться за свои отношения, мне не нужно было ненавидеть всех. Я сказал: "Знаете что, ребята? Я желаю вам всего наилучшего. Веселитесь. Я теперь буду сам по себе". И это реальность».







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