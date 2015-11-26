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Megadeth

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Басист MEGADETH: «Всевышний познакомил меня с Dave'ом»



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В рамках недавней беседы с "TODDCast" басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос о том, насколько у Dave'a Mustaine'a поменялся подход к музыке за сорок лет с момента первой встречи:

«Да не сильно, он практически такой же. И я восхищаюсь его упорством и стабильностью в этой области.

Когда мы встретились в первый раз, мы сели и начали говорить... Идея о создания группы появилась ещё до того, как мы сыграли хотя бы ноту вместе. Dave написал песню "Megadeath", которая потом стала называться "Set The World Afire" и не выпускалась до релиза "So Far, So Good... So What!" Но именно этот трек Dave написал первым после ухода из METALLICA. И я встретился с ним буквально недель через шесть после того, как он вылетел из METALLICA, и раны были ещё очень свежи.

Он на самом деле был очень внимателен к своей жизни и смотрел на вещи, на то, что случилось, и я думаю, что он обдумывал возможные варианты. Он продолжал говорить: "Если эта штука не сработает, я просто займусь компьютерами". Я был единственным парнем, у которого была машина, так что я возил всех вокруг. И тогда Dave всегда включал радио. В Лос-Анджелесе это были KLOS и KMET. И в те времена радио было таким крутым — FM-радио, потому что они ставили всё — от YES и DEEP PURPLE до Dio и IRON MAIDEN "Powerslave". А потом у них были эти металлические шоу, в которых были самые новые вещи. Я помню, когда поставили "Queen Of The Reich" QUEENSRŸCHE в одном из ночных шоу, потому что они были одной из новых групп, а потом, в конце концов, они поставили одну из демо MEGADETH, и всё в таком духе.

Это было очень творческое и великолепное время в Лос-Анджелесе в 1983 году. Это воля Всевышнего стала причиной нашей с Dave'ом встречи».



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