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Megadeth

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Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участниками



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В новом интервью "Metal XS" лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о напряжённых отношениях, которые существуют между ним и некоторыми бывшими участниками группы, в том числе музыкантами, не игравшими с ним уже несколько десятилетий:

«Я думаю, что нужно смотреть на историю в целом. Люди, которых увольняют, очень редко бывают довольны тем, что их уволили. Иногда они довольны тем, что их уволили, потому что они не хотели увольняться, но и не хотели больше работать на этом месте, и им нужна была причина, чтобы уволиться.

Было много людей, которые играли с нами на протяжении многих лет, и мы сохранили дружеские отношения, а есть несколько человек, которые очень обижены, и обычно эта история обыгрывается в прессе с того момента, когда она происходит в реальности, а затем в течение того времени, сколько человек будет продолжать вспоминать эти старые истории. Обычно они поднимают тему обо мне или о MEGADETH всякий раз, когда у них появляются новый проект, концерты или новая пластинка, они пытаются затеять со мной перепалку. А я считаю, что собака без зубов лает громче всех. Поэтому я не придаю значение словам людей, которые жалуются на нас или говорят гадости о наших исполнительских способностях или песнях, которые мы пишем.

С теми ребятами, с которыми нам удалось сохранить дружеские отношения, а их немало, мы можем обсудить, почему всё произошло именно так, как произошло. Мне не хватает Гара [Самуэльсона], мне не хватает Ника [Менцы]. Мы с Chris'ом Poland'ом всё уладили, и никаких проблем нет. Второй состав с Jeff'ом Young'ом и Chuck [Behler'ом] — мы с Chuck'ом очень близки, и я всегда говорил, что считаю Jeff'a Young'a хорошим исполнителем. Конечный состав, который всем нравится, — это состав "Rust In Peace" с Ником и Marty [Friedman'ом]. И вы видите, какие у нас с Марти отношения, — мы играли вместе. Так что нужно посмотреть на тех, кто говорит обо мне плохо, и задуматься: "В этой истории есть что-то ещё". Потому что если вы спросите Jimmy DeGrasso, Al'a Pitrelli или любого другого из этих ребят, я уверен, что они скажут то же самое — что мы хорошо провели время вместе. Я получил сообщение с пожеланиями здоровья от Shawn'a Drover'a, когда объявил, что у меня рак. Я знаю только одного или двух человек из нашего прошлого, у которых есть какие-то проблемы с нашей группой. И обычно они не говорят ничего о других ребятах, они говорят обо мне. И хотите верьте, хотите нет, но в прессе больше людей, у которых есть проблемы со мной, чем с любой другой группой.

Недавно мы давали концерт, и у меня был бронхит. И один парень написал довольно справедливую рецензию — я думаю, что он дал нам три с половиной звезды, и я думаю, что мне, вероятно, следовало бы получить меньше за то, как звучал мой голос, потому что я был болен. Это было несправедливо по отношению к группе, потому что группа играла отлично. И я думаю, что это была одна из тех паршивых овец, которые являются фанатами других групп и которым я просто не нравлюсь из-за того, с кем я играл до MEGADETH. И это иногда печально, потому что я считаю это несправедливым по отношению к ребятам из группы — они получают потоки злобы от людей из-за того, что те любят другую группу. Потому что есть много людей, которым не нравится MEGADETH или не нравлюсь я, а они даже не знают меня. И это меня забавляет, но и огорчает, потому что мне бы не хотелось упускать действительно хорошую музыку.

Сегодня я услышал по телевизору одну группу, и это было на французском канале. В обычной ситуации я бы никогда не стал его смотреть, но я часто видел их название. И я до этого не осознавал, насколько они чертовски круты. Я не буду называть их название, потому что хочу быть уверен, что это не просто одна песня, потому что мне бы не хотелось, чтобы у них оказалась песня о том, как они ходят и убивают детёнышей тюленей или что-то в этом роде. [Смеётся]».




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1 окт 2023
E
Evil Dmitry
"La Mort Appelle Tous Les Vivants" от французской группы BARABBAS!
1 окт 2023
ElectricRetard
>а есть несколько человек, которые очень обижены, и обычно эта история обыгрывается в прессе с того момента, когда она происходит в реальности, а затем в течение того времени, сколько человек будет продолжать вспоминать эти старые истории
Черт, кого же мне это напоминает... Вот точно был какой-то уволенный музыкант, который не может перестать вспоминать свою старую группу, хм... Ничего в голову не приходит.
Like!3
1 окт 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
ElectricRetard, наверняка это Удо Даунинг :-I
Like!1
1 окт 2023
gravitgroove
ElectricRetard, макс Кавалера, конечно же!
Like!1
1 окт 2023
gravitgroove
Действительно, лучше просто слушать (или - по желанию - не слушать) музыку какой-то конкретной группы и не читать все это, ибо подобные этому откровения - классика в жизни любого обывателя.
А касательно самого Мастейна, в его же опусе, жирный намек на самого себя вырисовывается, и отсыл к токсичности Янга по поводу Дейва никак личность самого Мастейна не реабилитирует глобально, а скорее подчеркивают: печальный саксафон в ночи - 1983 год / наши дни.
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