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Фронтмен MEGADETH: «Я думаю, что на 100 процентов здоров»



Фронтмен MEGADETH Dave Mustaine, у которого в мае 2019 года был диагностирован рак горла, рассказал в интервью The Irish Times о том, как борьба с болезнью повлияла на его отношение к жизни — как на сцене, так и вне неё:



«Я думаю, что на 100 процентов здоров. Я получил заключение от врача в октябре 2019 года. Скоро у меня будет трёхлетняя годовщина. Это очень круто.

Мы очень усердно работали над лечением, питанием и всеми личными делами, которые я должен был делать вне больницы. Врачи разработали действительно жёсткую программу борьбы с раком. Они хотели убить его, не прибегая к хирургическому вмешательству.



Я сказал врачам, что меня немного беспокоит то, что у Эдди Ван Халена была вырезана часть языка. Bruce Dickinson, солист IRON MAIDEN, и актёр Майкл Дуглас тоже заболели, и я был участником этого клуба. У нас была отличная программа.

Мои врачи просто замечательные. Когда приходишь к врачу и получаешь заключение, что у тебя со здоровьем всё в порядке, ты обычно очень сильно благодарен за это.

Это больше на меня никоим образом не влияет. Мне хотелось бы, чтобы люди не падали духом, когда слышат подобные новости. Я был у двух врачей в Теннесси, и они поняли, как важно для меня продолжать петь».







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