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Лидер MEGADETH звал Даймабэга Даррелла в группу



На вопрос, достигли ли он и легендарный гитарист PANTERA Dimebag Darrell совершенства во владении музыкальными инструментами и различалась ли их философия игры на них, лидер MEGADETH Dave Mustaine ответил следующее:



«Я не достиг. Вот он, вероятно, да, потому что он был куда лучшим гитаристом, чем я, и был куда больше увлечён всем этим. Будучи лидером группы/гитаристом/ритм-гитаристом/лид-гитаристом/бла-бла-бла, я просто не имею возможности тратить столько времени на совершенствование своих соло, сколько бы мне хотелось. Но при этом я полностью удовлетворён тем, что смог создать за свою карьеру. Что касается Darrell'a, когда вы видите его игру, вы понимаете, что он просто монстр. Он был одним из тех музыкантов в трио, где обычно ритм проваливается, кто мог держать плотность звучания на уровне. Конечно, на студийной записи добавлялась дополнительная дорожка, но ведь именно живые выступления остаются лакмусовой бумажкой, не так ли? И его выступления всегда были настоящим зрелищем.



Вообще-то я звонил ему и звал играть в Megadeath. Судьба могла бы сложиться совсем по-другому, позвони я сначала ему, а не Nick'у Menza.



Я сказал ему: "Эй, Darrell, я ищу гитариста". А он такой: "А я могу привести с собой брата?" Я спросил: "А кто твой брат?" — "Vinny Paul! Ты что, не знаешь Vinny Paul'a?" Он хотел привести с собой брата, чтобы он играл с нами. И я ответил: "Ох, чувак, я только что нанял Nick'a Menza".



Представь себе, что было бы, если бы Vinny и Darrell играли вместе со мной и младшеньким (Dave'ом Ellefson'ом, басистом). Это было бы очень круто».













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