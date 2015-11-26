Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 32
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, мет... 30
*Новая песня DEVIN TOWNSEND 29
*VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем ком... 27
*Басист NICKELBACK: «Мы, похоже, делаем нечто правильное, есл... 23
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



4 мар 2019 : 		 Лидер MEGADETH звал Даймабэга Даррелла в группу

19 фев 2019 : 		 Какой из альбомов MEGADETH любит басист: "Risk" или "Super Collider"?

12 фев 2019 : 		 Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски тяжёлым»

6 фев 2019 : 		 Трейлер компиляции MEGADETH

4 фев 2019 : 		 Басист MEGADETH: «Мы никогда не писали песни для того, чтобы выиграть Грэмми»

1 фев 2019 : 		 Лидер MEGADETH еще снизил цену на дом

31 янв 2019 : 		 Ник Менца исполняет "Holy Wars"

26 янв 2019 : 		 Трек-лист компиляции MEGADETH

16 янв 2019 : 		 Лидер MEGADETH: «Новый альбом будет, возможно, тяжелее "Dystopia"»

13 янв 2019 : 		 Трейлер к биографии покойного барабанщика MEGADETH

12 янв 2019 : 		 Обложка нового сборника MEGADETH

10 янв 2019 : 		 Видео из тура басиста MEGADETH

6 янв 2019 : 		 MEGADETH готовят сюрприз

30 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH о новом альбоме

19 дек 2018 : 		 MEGADETH зимой переиздают два альбома

18 дек 2018 : 		 Видео с выступления басиста MEGADETH

18 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH добивается для металла ещё одной номинации на Грэмми

6 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH надеется выпустить альбом весной

21 ноя 2018 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют классику MEGADETH, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

7 ноя 2018 : 		 Нереализованный трек MEGADETH с участием MENZA, LOMENZO, POLAND

6 ноя 2018 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

27 сен 2018 : 		 MEGADETH запускают собственный круиз

20 сен 2018 : 		 MEGADETH пригласили на концерт президента Индонезии

5 сен 2018 : 		 Басист MEGADETH введён в Iowa Rock 'N' Roll Hall Of Fame

28 авг 2018 : 		 Лидер MEGADETH: «Я никогда не говорил, что Lars является причиной отсутствия новых шоу "Big 4"»

24 авг 2018 : 		 Обучающее видео от MEGADETH
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Лидер MEGADETH звал Даймабэга Даррелла в группу



*
zoom
*
* *
На вопрос, достигли ли он и легендарный гитарист PANTERA Dimebag Darrell совершенства во владении музыкальными инструментами и различалась ли их философия игры на них, лидер MEGADETH Dave Mustaine ответил следующее:

«Я не достиг. Вот он, вероятно, да, потому что он был куда лучшим гитаристом, чем я, и был куда больше увлечён всем этим. Будучи лидером группы/гитаристом/ритм-гитаристом/лид-гитаристом/бла-бла-бла, я просто не имею возможности тратить столько времени на совершенствование своих соло, сколько бы мне хотелось. Но при этом я полностью удовлетворён тем, что смог создать за свою карьеру. Что касается Darrell'a, когда вы видите его игру, вы понимаете, что он просто монстр. Он был одним из тех музыкантов в трио, где обычно ритм проваливается, кто мог держать плотность звучания на уровне. Конечно, на студийной записи добавлялась дополнительная дорожка, но ведь именно живые выступления остаются лакмусовой бумажкой, не так ли? И его выступления всегда были настоящим зрелищем.

Вообще-то я звонил ему и звал играть в Megadeath. Судьба могла бы сложиться совсем по-другому, позвони я сначала ему, а не Nick'у Menza.

Я сказал ему: "Эй, Darrell, я ищу гитариста". А он такой: "А я могу привести с собой брата?" Я спросил: "А кто твой брат?" — "Vinny Paul! Ты что, не знаешь Vinny Paul'a?" Он хотел привести с собой брата, чтобы он играл с нами. И я ответил: "Ох, чувак, я только что нанял Nick'a Menza".

Представь себе, что было бы, если бы Vinny и Darrell играли вместе со мной и младшеньким (Dave'ом Ellefson'ом, басистом). Это было бы очень круто».

DAVE MUSTAINE Asked DIMEBAG DARRELL To Play In MEGADETH -





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 8 )

Hellg


4 мар 2019, 15:18		"История не имеет сослагательного наклонения". Слава Богу этого не произошло!

metalslayer


4 мар 2019, 15:25		Ага, тогда тот чел, застрелил бы и Мастейна.

Gustaff


4 мар 2019, 15:38		Причем в первую очередь

DarkRoom_0


4 мар 2019, 15:50		Думаю там не одним Мастейном все ограничилось.

ВоваУпоров


4 мар 2019, 16:07		Мастейн остался бы жив, базарю, ведь рыжий же. У рыжих резьба в жопе не в ту сторону повернута. Факт.

matthew3833


4 мар 2019, 16:17		Да, только вот с драммерами напутал Дэйв. Эллефсон в интервью говорил, что на тот момент у них был Чак Белер, а не Менца и именно из-за Чака не взяли Винни. Менцу сзади уже позднее.

НELLECTOR


4 мар 2019, 16:39		>>>Менцу сзади уже позднее.

Теперь картина проясняется.

ИванСемичев


4 мар 2019, 16:54		matthew3833 - Ничего он не напутал . Чак Бихлер и гитарист Джефф Янг были уволены в один день в октябре 1988 . После этого Оба Дейва силами менеджмента были закрыты в наркологической клинике потому что все боялись что они в любой день могут просто сдохнуть от передоза. Выйдя из клиники в феврале 1989 Мастейн не долго думая провозгласил новым ударником Меги барабанного техника Ника Мензу втроём записали сингл No More Mr Nice Guy и сняли клип и только в марте 1989 стали искать второго гитариста ( когда и состоялся этот их разговор с Даймом .) . Так что Бихлера к тому времени уже почти полгода не было в группе . Это всё из офиц биографии MEGADETH ...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1025

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Corvus Corax Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом