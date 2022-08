сегодня



Лидер MEGADETH — о бас-гитаристах



Во время выступления на радиошоу Full Metal Jackie Dave Mustaine рассказал о своём решении нанять басиста TESTAMENT Steve'a DiGiorgio для записи басовых партий на новом альбоме MEGADETH "The Sick, The Dying... And The Dead!", который выйдет 2 сентября на лейбле UMe. Всего через несколько месяцев после того, как DiGiorgio записал свои партии для альбома, бывший басист MEGADETH James LoMenzo вновь присоединился к группе летом 2021 года в рамках тура "The Metal Tour Of The Year".



На вопрос о том, что он больше всего ценит в DiGiorgio и LoMenzo в музыкальном плане и как в людях, Mustaine ответил:



«Я думаю, что они оба весельчаки. Хотя я не знал Steve'a DiGiorgio так хорошо, как James'a LoMenzo, я считаю его таким же приятным человеком, как и James'a».



Упомянув о том, что бывший басист MEGADETH David Ellefson был уволен из группы в мае 2021 года, всего через несколько дней после того, как в Twitter были опубликованы откровенные видеозаписи и сообщения с участием басиста, Mustaine сказал:



«Группа и все, кто с нами связан, в тот период были немного на взводе. Поэтому мы хотели поступить правильно. И пытаться найти замену кому-либо, я думаю, в то время было не совсем правильно, потому что никто не знал всех фактов, и я точно не хотел никого переманивать. Ни из TESTAMENT — они мои друзья — ни из какой-либо другой группы».



Mustaine, который был участником METALLICA в течение 11 месяцев, прежде чем его попросили уйти в 1983 году, продолжил:



«Каким бы великим ни был Steve, я помню, каково это было, когда мы [METALLICA] переманили Клиффа [Бёртона] из TRAUMA. То есть, конечно, группа TRAUMA была не так уж хороша, но в ней остались ребята, и их жизни изменились, когда это произошло.

Я склонен верить в это... Вы должны спросить себя: "Он спрыгнул или его толкнули?" И мне нравится быть уверенным, что если я собираюсь нанять кого-то, то я ни у кого его не украду».







