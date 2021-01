12 янв 2021



Лидер MEGADETH открыл название альбома. Возможно(е)



В рамка недавней беседы с фанатами, лидер MEGADETH Dave Mustaine ответил на вопрос о названии альбома:



«Пока он называется 'The Sick, The Dying And The Dead'. Но мы можем все поменять, потому что есть и другие варианты, я обычно меняю четыре-пять раз прежде чем приду к окончательному решению».













