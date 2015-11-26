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Megadeth

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12 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH открыл название альбома. Возможно(е)

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7 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»

5 окт 2020 : 		 Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH

5 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов

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27 сен 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER

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|||| 12 янв 2021

Лидер MEGADETH открыл название альбома. Возможно(е)



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В рамка недавней беседы с фанатами, лидер MEGADETH Dave Mustaine ответил на вопрос о названии альбома:

«Пока он называется 'The Sick, The Dying And The Dead'. Но мы можем все поменять, потому что есть и другие варианты, я обычно меняю четыре-пять раз прежде чем приду к окончательному решению».

DAVE MUSTAINE Reveals Tentative Title Of New MEGADETH Album





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Svarg_1349


12 янв 2021, 23:14		Нормально!

Jack of Diamonds


12 янв 2021, 23:33		Мастейн давай как в молодости The Sick, The Dying... And The Dead

гладиатор


12 янв 2021, 23:42		Это больше похоже на название какой-то притчи. Думаю, альбом будет называться не так.


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