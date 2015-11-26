Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 269
*Новое видео ACCEPT 216
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 46
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 39
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



7 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»

5 окт 2020 : 		 Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH

5 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов

2 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»

30 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус

28 сен 2020 : 		 Новые вина от лидера MEGADETH

27 сен 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER

25 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH

19 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно

18 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»

17 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»

15 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»

10 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»

9 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»

30 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

28 авг 2020 : 		 Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме

24 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

16 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 авг 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»

3 авг 2020 : 		 Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо

2 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

1 авг 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»

29 июл 2020 : 		 DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»

27 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

22 июл 2020 : 		 Пазлы MEGADETH выйдут осенью

21 июл 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»



*
zoom
*
* *
В рамках недавней беседы с "Out Of The Box With Jonathan Clarke" лидер MEGADETH, Dave Mustaine рассказал о том, как идёт процесс работы над новым диском:

«Сейчас мы заняты записью соло. Kiko сейчас со мной в студии, мы всё сделали по ударным, басу и почти закончили все ритм-партии. Нам всё еще нужно по мелочам кое-что подправить, а потом мы уже приступим к вокалу и солякам. И затем будет моё любимое — услада для ушек».

DAVE MUSTAINE On Upcoming MEGADETH Album:





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 280

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом