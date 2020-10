сегодня



Лидер MEGADETH : «Мы сейчас заняты соло»



В рамках недавней беседы с "Out Of The Box With Jonathan Clarke" лидер MEGADETH, Dave Mustaine рассказал о том, как идёт процесс работы над новым диском:



«Сейчас мы заняты записью соло. Kiko сейчас со мной в студии, мы всё сделали по ударным, басу и почти закончили все ритм-партии. Нам всё еще нужно по мелочам кое-что подправить, а потом мы уже приступим к вокалу и солякам. И затем будет моё любимое — услада для ушек».













