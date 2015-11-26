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Megadeth

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Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine в рамках недавней беседы с радиошоу "The Five Count" ответил на вопрос о том, каково сейчас состояние его здоровья:

«Я немного устал, но это вполне понятно и нормально. Когда мы начали эту запись, я был болен и не знал этого. Но я через многое прошёл. А потом, во время [создания] записи, мы сделали короткий тур, в который я поехал и отыграл Jimi Hendrix Experience, и вот тогда мы узнали, что у меня рак. Я лечился, смог победить болезнь. У меня нашли рак в нескольких местах, но его благополучно удалили, так что сейчас я в порядке. Я вернулся к практике и игре. И у нас получилась, как я считаю, пожалуй, одна из самых свирепых пластинок со времён "Rust In Peace". David Ellefson [бас-гитарист MEGADETH] — довольно неплохой барометр, так вот, когда он записывал свои бас-партии, он сказал: Чувак, всё просто убойно, я не могу в это поверить"».

Mustaine также поведал, что сессии по сочинению нового альбома MEGADETH растянулись на длительный период времени:

«Мы решили сделать эту последнюю запись, потому что мы все становимся немного старше и настроены по-своему, у каждого семьи и всё такое. Один [барабанщик Dirk Verbeuren] живёт в Калифорнии, другой [Mustaine] живёт в Теннесси, третий [Ellefson] живёт в Аризоне, а Kiko [Loureiro, гитара] живёт в грёбаной Финляндии". То есть не "грёбаной Финляндии", а в Финляндии. Извините за мой французский. Меня немного беспокоит то, что мой гитарист в Финляндии и ему придётся летать оттуда. В общем, мы стали думать, что будет, когда снова будем вместе. У нас осталась одна пластинка, которую мы должны звукозаписывающему лейблу. И давайте просто займёмся ей и сделаем её. Итак, мы писали, сочиняли, писали, писали, писали... А потом я получил сообщение от врачей, что всё чисто, и сегодня мне надо поберечь голос, потому что я собираюсь начинать записывать свои партии».

DAVE MUSTAINE: New MEGADETH Album Is





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alex Chernyatinsky


8 окт 2020, 15:21		Не слабо так Лоурейро занесло вдаль от родины. Он там поди готовит универсальных финских гитарных солдат на погибель остальному миру.


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