27 фев 2022



Басист MEGADETH на новом сингле MYRONE



"Track Day", новое видео MYRONE, доступно для просмотра ниже. В записи этого трека в качестве гостей принимали участие Chris Adler (drums, ex-LAMB OF GOD, MEGADETH) и James LoMenzo (bass, MEGADETH).



















+2 -1



просмотров: 485

