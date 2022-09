Барабанщик MEGADETH стал амбассадором THE ROB STEWART SHARKWATER FOUNDATION

сегодня



Барабанщик MEGADETH Dirk Verbeuren стал амбассадором THE ROB STEWART SHARKWATER FOUNDATION.



Более 100 миллионов акул ежегодно вылавливаются для удовлетворения спроса человека на акулью продукцию — суп из акульих плавников, косметику и средства личной гигиены, корм для домашних животных, корм для скота, корм для аквакультуры, удобрения и популярные морепродукты, такие как суши и рыба с картошкой. Акулий сквален используется в качестве увлажняющего средства в косметике и средствах личной гигиены. Многие виды акул, являющиеся объектом продажи на рынке акульего жира и сквалена, находятся под угрозой исчезновения.



За последние 30 лет популяция акул сократилась более чем на 90 %, что угрожает балансу жизни на Земле, от которого мы зависим.



Инициатива Shark Free направлена на защиту акул и исключение акульих ингредиентов из потребительских товаров.



Dirk: «Бедственное положение акул — это то, что должно волновать всех нас. Эти замечательные хищники, играющие невероятно важную роль в наших океанах, подвергаются жесточайшему истреблению со стороны человека.



Документальный фильм Роба Стюарта произвёл на меня неизгладимое впечатление, и сегодня я горжусь тем, что присоединился к Фонду Sharkwater в качестве амбассадора. Я хочу помочь распространить информацию о сохранении и заботе об акулах и всех других разумных существах, с которыми мы делим нашу планету. Они нужны нам.



Человечество может сделать гораздо больше, и если мы все будем работать вместе, я твёрдо верю, что нам удастся создать лучшее будущее для Матери-Земли и её обитателей».





