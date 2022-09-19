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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*BRUCE DICKINSON — о группис 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Megadeth

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Барабанщик MEGADETH стал амбассадором THE ROB STEWART SHARKWATER FOUNDATION



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Барабанщик MEGADETH Dirk Verbeuren стал амбассадором THE ROB STEWART SHARKWATER FOUNDATION.

Более 100 миллионов акул ежегодно вылавливаются для удовлетворения спроса человека на акулью продукцию — суп из акульих плавников, косметику и средства личной гигиены, корм для домашних животных, корм для скота, корм для аквакультуры, удобрения и популярные морепродукты, такие как суши и рыба с картошкой. Акулий сквален используется в качестве увлажняющего средства в косметике и средствах личной гигиены. Многие виды акул, являющиеся объектом продажи на рынке акульего жира и сквалена, находятся под угрозой исчезновения.

За последние 30 лет популяция акул сократилась более чем на 90 %, что угрожает балансу жизни на Земле, от которого мы зависим.

Инициатива Shark Free направлена на защиту акул и исключение акульих ингредиентов из потребительских товаров.

Dirk: «Бедственное положение акул — это то, что должно волновать всех нас. Эти замечательные хищники, играющие невероятно важную роль в наших океанах, подвергаются жесточайшему истреблению со стороны человека.

Документальный фильм Роба Стюарта произвёл на меня неизгладимое впечатление, и сегодня я горжусь тем, что присоединился к Фонду Sharkwater в качестве амбассадора. Я хочу помочь распространить информацию о сохранении и заботе об акулах и всех других разумных существах, с которыми мы делим нашу планету. Они нужны нам.

Человечество может сделать гораздо больше, и если мы все будем работать вместе, я твёрдо верю, что нам удастся создать лучшее будущее для Матери-Земли и её обитателей».




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19 сен 2022
WahrandPhain
Человечество может сделать гораздо больше, и если мы все будем работать вместе, я твёрдо верю, что нам удастся создать лучшее будущее для Матери-Земли и её обитателей».

ути-пути, бедные акулки, плак-плак! И пошел телятины наебнул) да, я знаю что сейчас начнутся "умные" вопросы типо - а чо каровы вымирают ыыы, но суть в том, что вовлечение животных в конвейер смерти ничем не лучше истребления вида.
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