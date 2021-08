16 авг 2021



Лидер MEGADETH подписал бутылки



Лидер MEGADETH Dave Mustaine принял участие в специальной дегустации в Frugal MacDoogal in Nashville, Tennessee, 14 августа. Дегустация и автограф-сессия были открыты для публики и проводились бесплатно. В ходе мероприятия были продегустированы вина различных стилей и сортов из ограниченной коллекции House Of Mustaine, включая She-Wolf Merlot Rosé, Almost Honest Cabernet Sauvignon и Darkest Hour Syrah.

























