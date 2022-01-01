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Megadeth

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Барабанщик MEGADETH: «У нас много свободы!»



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Барабанщик MEGADETH Dirk Verbeuren в интервью That Metal Interview рассказал о том, как проходило сочинение материала для нового альбома:

«Было очень много свободы. [Dave Mustaine, лидер MEGADETH] с самого начала предложил Кико [Loureiro, гитарист MEGADETH] и мне предложить свои идеи и интерпретации, что мы и сделали.

То, как мы работаем, и то, как обычно работает Dave, выражается в том, что у него есть огромный запас риффов, гитарных риффов, которые относятся к ранним годам, к 80-м годам. И все это лежит в папке и упорядочено. Так что мы начали с того, что он выбрал несколько риффов и работал с ними. По мере того, как процесс шел, они начали превращаться в песни, и мы могли добавить несколько риффов или изменить некоторые риффы, или, возможно, отправиться на поиски новых, или написать новые - все, что казалось правильным в тот момент. Так что я и сам добавил немного музыки, и Kiko тоже; Kiko стал соавтором довольно многих песен на альбоме. Так что это был большой совместный процесс. Что касается барабанов, то все то же самое. Конечно, были определенные части, в которых Dave предпочитал одну идею другой, и он говорил: "Сыграй вот так", или: "Я предпочитаю этот ритм этому". Но в основном я делал то, что хотел и как чувствовал. Я думаю, что на данный момент, находясь в группе уже более шести лет, я достаточно неплохо представляю, как должны звучать барабаны MEGADETH, и похоже, что Dave чувствует то же самое».




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