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Megadeth

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|||| 1 июл 2022

Лидер MEGADETH — об увольнении басиста: «Пришло время»



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Dave Mustaine заявил, что произошло много событий, которые привели к его решению уволить басиста David'a Ellefson'a из MEGADETH в прошлом году.

Ellefson покинул группу в мае 2021 года, всего через несколько дней после того, как в Twitter были опубликованы сообщения и откровенные видеозаписи с его участием. Тогда Ellefson опубликовал заявление в соцсетях, в котором отрицал все разговоры о том, что он «обхаживал» несовершеннолетнюю фанатку. Он также подал заявление в полицию города Скоттсдейл, штат Аризона, о незаконном распространении его откровенных изображений неизвестными лицами.

В итоге Mustaine нанял Steve'a DiGiorgio из TESTAMENT для перезаписи басовых партий Ellefson'a на предстоящем альбоме MEGADETH "The Sick, The Dying... And The Dead!", после чего пригласил бывшего участника MEGADETH James'a LoMenzo вернуться в группу в качестве постоянного басиста.

В разговоре с Kerrang! Radio на фестивале Download, проходившем в этом месяце в Великобритании, Mustaine заявил о возвращении LoMenzo в MEGADETH следующее:

«Бас очень важен, и James LoMenzo, на мой взгляд, один из самых основательных басистов, с которыми мне довелось играть, включая [покойного басиста METALLICA] Клиффа [Бёртона]. Клифф был потрясающим, и он был очень вовлечённым басистом с точки зрения таланта. А James обладает огромным багажом знаний — он играл со многими людьми: с Ozzy, он играл со мной раньше — и он ни в коем случае не профан. Он побывал на вершине горы. И единственное, что у него есть, чего у нас не так много, — это превосходное пение».

По поводу решения перезаписать басовые партии Ellefson'a на "The Sick, The Dying... And The Dead!" и отсутствия LoMenzo на пластинке Mustaine сказал:

«Очень жаль, что James не попал на пластинку, но в то время, когда всё произошло, я хотел просто двигаться дальше. Время пришло. И произошло много событий, которые привели к тому, что просто настало время».

Mustaine также немного рассказал о новом альбоме:

«Он очень агрессивный. На нём есть одна из самых быстрых по темпу песен из всех, что мы когда-либо записывали, а также несколько идей от Dirk'a (Verbeuren'a, барабаны) и Kiko (Loureiro, гитара)».




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2 июл 2022
гладиатор
ЛоМенца безусловно лучшее приобретение группы в последнее время. Если уж менять Эллефсона, то только на ЛоМенцо.

просмотров: 508

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