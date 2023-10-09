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Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному»



В новом интервью Metal Mayhem ROC Shawn Drover, который в течение десяти лет был барабанщиком MEGADETH, рассказал о своём опыте игры в группе под руководством Dave'a Mustaine'a:



«Что я могу сказать? В целом это был отличный опыт. Я могу рассказать о нём только хорошее. За эти годы я завязал множество замечательных дружеских отношений с музыкантами из других групп, которые поддерживаю и по сей день.



Да и просто многому учишься, играя в такой известной группе.



Весь этот опыт, на мой взгляд, был очень позитивным, и я быстро понял, что можно делать, а что нельзя, в чём заключается моя работа, и всё такое прочее.



Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному. Так было всегда.



И я тоже относился к этому очень серьёзно. Так что мы всегда были на одной волне во многих вопросах. У меня так много ярких моментов в карьере, что потребуется целый час, чтобы их перечислить».







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