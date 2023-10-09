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Megadeth

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9 окт 2023 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному»

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Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному»



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В новом интервью Metal Mayhem ROC Shawn Drover, который в течение десяти лет был барабанщиком MEGADETH, рассказал о своём опыте игры в группе под руководством Dave'a Mustaine'a:

«Что я могу сказать? В целом это был отличный опыт. Я могу рассказать о нём только хорошее. За эти годы я завязал множество замечательных дружеских отношений с музыкантами из других групп, которые поддерживаю и по сей день.

Да и просто многому учишься, играя в такой известной группе.

Весь этот опыт, на мой взгляд, был очень позитивным, и я быстро понял, что можно делать, а что нельзя, в чём заключается моя работа, и всё такое прочее.

Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному. Так было всегда.

И я тоже относился к этому очень серьёзно. Так что мы всегда были на одной волне во многих вопросах. У меня так много ярких моментов в карьере, что потребуется целый час, чтобы их перечислить».




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9 окт 2023
olly71
Группа в которой обороты на миллионы долларов не может быть не строгой дисциплины . Иначе это будет панк-рок гараж.
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9 окт 2023
gravitgroove
olly71, я открываю любую рок - энциклопедию и вижу истоки влияния на группу Nirvana. Что мы там увидим? STOOGES - гаражный рок и прото-панк, Sex Pistols и Ramones.
Дай Бог, Мастейну на старости лет, такой же альбом по продажам, как Nevermind, который на десятилетие вперед опережает абсолютно всю дискографию Megadeth в плане профита. Этой группе и существовать фактически не нужно, один альбом прокормит всех оставшихся в живых и их детей. Да и у Foo Fighters - далеко не армейские уставы.

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