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Лидер MEGADETH : «Пасторам здесь не место»



В рамках беседы с лидером MEGADETH Dave'ом Mustaine'ом у него спросили, есть шанс на возвращение в состав "мистера Рукаку":



«Какие-то шансы на то, что Ellefson вернется? Ответ на это — недЪ!»







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