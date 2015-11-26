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*Угадай басиста MEGADETH 40
*Новое видео YNGWIE MALMSTEEN 25
*Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам и... 24
*MEGADETH переписали партии пастора 23
*Новое видео MINISTRY 22
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Megadeth

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13 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»

12 июл 2021 : 		 Угадай басиста MEGADETH

9 июл 2021 : 		 MEGADETH переписали партии пастора

5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

2 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH за 150

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MEGADETH выйдет летом

28 июн 2021 : 		 CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»

18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH

4 июн 2021 : 		 Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»

3 июн 2021 : 		 JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это

30 май 2021 : 		 Лидер MEGADETH продаёт машину

26 май 2021 : 		 Вспоминая барабанщика MEGADETH

26 май 2021 : 		 MEGADETH выступят на фестивале SLIPKNOT

24 май 2021 : 		 MEGADETH и David всё

20 май 2021 : 		 Уроки от лидера MEGADETH

18 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH

12 май 2021 : 		 Выходят нашивки MEGADETH

11 май 2021 : 		 Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES

11 май 2021 : 		 MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»

11 май 2021 : 		 Последний мастер-класс барабанщика MEGADETH

10 май 2021 : 		 Басист MEGADETH запустил канал

1 май 2021 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

14 апр 2021 : 		 NFT MEGADETH ушел за $18000

12 апр 2021 : 		 MEGADETH совсем близки

7 апр 2021 : 		 Басист MEGADETH рад, что столько лет работает над альбомом
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|||| сегодня

Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»



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В рамках беседы с лидером MEGADETH Dave'ом Mustaine'ом у него спросили, есть шанс на возвращение в состав "мистера Рукаку":

«Какие-то шансы на то, что Ellefson вернется? Ответ на это — недЪ!»

DAVE MUSTAINE Says There Is No Chance Of DAVID ELLEFSON Ever Rejoining MEGADETH Again





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


13 июл 2021, 20:15		Ну хоть честно и без язв ответил.
Мол, мы повзpoслели и мудакам нет места на нашем яхте. Осталось только для Rust in Peace пеpезаписать басс- паpтии, а стаpые тиpажи официально пpизнать ошибкой, за котоpую за платили все )))

Rutger


13 июл 2021, 20:43		Не спрятался Эллефсон за стул - теперь за ним прячется другой басист.


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