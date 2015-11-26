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Megadeth

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25 июл 2021 : 		 Название нового альбома MEGADETH

13 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»

12 июл 2021 : 		 Угадай басиста MEGADETH

9 июл 2021 : 		 MEGADETH переписали партии пастора

5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

2 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH за 150

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MEGADETH выйдет летом

28 июн 2021 : 		 CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»

18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH

4 июн 2021 : 		 Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»

3 июн 2021 : 		 JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это

30 май 2021 : 		 Лидер MEGADETH продаёт машину

26 май 2021 : 		 Вспоминая барабанщика MEGADETH

26 май 2021 : 		 MEGADETH выступят на фестивале SLIPKNOT

24 май 2021 : 		 MEGADETH и David всё

20 май 2021 : 		 Уроки от лидера MEGADETH

18 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH

12 май 2021 : 		 Выходят нашивки MEGADETH

11 май 2021 : 		 Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES

11 май 2021 : 		 MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»

11 май 2021 : 		 Последний мастер-класс барабанщика MEGADETH

10 май 2021 : 		 Басист MEGADETH запустил канал

1 май 2021 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

14 апр 2021 : 		 NFT MEGADETH ушел за $18000

12 апр 2021 : 		 MEGADETH совсем близки
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Название нового альбома MEGADETH



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В новом ролике за 300 лидер MEGADETH Dave Mustaine подтвердил, что новая работа коллектива будет называться "The Sick, The Dying And The Dead".

DAVE MUSTAINE Confirms New MEGADETH Album Title, Offers Snippet Of Title Track



Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Akkolteus


25 июл 2021, 22:11		Вроде рабочее название было таким же.

Будем ждать, хуле.

срублясдачинет


25 июл 2021, 22:34		The Pastor, The Jerking And The Fired

bjorn8819


25 июл 2021, 22:56		Hangar 8====> --- -- - - . _ _ _____

gravitgroove


25 июл 2021, 23:24		так сложно догадаться из названия, о чем будут тексты! ИНТPИГА!

Jack of Diamonds


25 июл 2021, 23:32		а где долбаные троеточия? что бы как по старинке. Значит сингл не за горами

father


25 июл 2021, 23:36		Ellefson… Dzuba… who else?


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