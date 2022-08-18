18 авг 2022



MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST



Лидер MEGADETH Dave Mustaine в рамках одного из интервью сообщил, что группа записала кавер-версию композиции JUDAS PRIEST для нового проекта Amazon:



«Мы прослушали песню и составили схему ее исполнения. И когда мы занялись таким микро-менеджментом композиции, таким тщательным продюсированием, мы начали замечать в песне много вещей, которые, казалось, не имели никакого смысла. Поэтому мы сделали все так, как мы делаем при записи своих треков. И я считаю, что она стала немного более прямолинейной в плане риффов и всего остального»









Sad Wings Of Destiny by far is my fave @judaspriest record and i will always hail Glen and KK as a great guitar duo! https://t.co/GEvb6mlhpR





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