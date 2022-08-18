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*Новое видео BEHEMOTH 45
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 32
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 20
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Megadeth

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|||| 18 авг 2022

MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine в рамках одного из интервью сообщил, что группа записала кавер-версию композиции JUDAS PRIEST для нового проекта Amazon:

«Мы прослушали песню и составили схему ее исполнения. И когда мы занялись таким микро-менеджментом композиции, таким тщательным продюсированием, мы начали замечать в песне много вещей, которые, казалось, не имели никакого смысла. Поэтому мы сделали все так, как мы делаем при записи своих треков. И я считаю, что она стала немного более прямолинейной в плане риффов и всего остального»

Sad Wings Of Destiny by far is my fave @judaspriest record and i will always hail Glen and KK as a great guitar duo! https://t.co/GEvb6mlhpR






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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18 авг 2022
D
DrunkEagle86
Что за песня-то?
18 авг 2022
t
thoxic_ololost
DrunkEagle86, >Sad Wings Of Destiny by far is my fave @judaspriest record and i will always hail Glen and KK as a great guitar duo!

ну даже не знаю
19 авг 2022
kircore
thoxic_ololost, у Джудас Прист нет такой песни.

просмотров: 847

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