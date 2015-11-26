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В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия



В рамках программы "The Dave Mustaine Show" сами понимаете кто рассказал о новом альбоме MEGADETH:



«Тексты все готовы. Вокал почти готов. Гитарные соло в процессе. И ещё кое-какие мелочи — бэки, услады для ушек, клавиши и перкуссия — всё в процессе. Соло нам приходят из Финляндии, где сейчас Kiko, и это очень круто. И мне недавно прислал очень классный текст David. Теперь моя задача вписать его текст в песню. И это будет последний текст на пластинке. Так что я очень рад. Я с нетерпением жду, когда смогу поделиться, что за кавер-версию мы выбрали для нового альбома. Уже скоро всё расскажу. Думаю, что вы оцените. Скоро намекну, но пока никто не знает».













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