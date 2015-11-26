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Megadeth

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27 фев 2021 : 		 В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия

15 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH надеется на возвращение круизов

12 фев 2021 : 		 Вокалист MEGADETH в студии

7 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»

28 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Dirk — звезда альбома!»

25 янв 2021 : 		 JAMES LOMENZO: «Играть в MEGADETH было сложнее всего»

21 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO мог попасть в MEGADETH в 1987 году

21 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что новый альбом будет разнообразным

20 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH заработал новый пояс

18 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH сказал, что песня "Peace Sells" была сделана за пару часов

14 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Мы все — ветви METALLICA»

12 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH открыл название альбома. Возможно(е)

10 янв 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

30 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всегда начинаем сет с... »

24 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

21 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Услышав первый альбом METALLICA, Dave взбесился»

11 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Идём неплохо!»

9 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Сейчас я куда лучший командный член, чем десять лет назад!»

3 дек 2020 : 		 Анонсирован документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH

30 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»

28 ноя 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Работаем каждый день»

27 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Всевышний познакомил меня с Dave'ом»

10 ноя 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH заявил, что с Dave'ом Mustaine'ом «очень круто работать» в студии

7 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH заявил, что его всё ещё чмырят непрофессиональные басисты за игру медиатором

16 окт 2020 : 		 Drum-cam от бывшего барабанщика MEGADETH

15 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Между мной и Dave'ом есть химия»
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В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия



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В рамках программы "The Dave Mustaine Show" сами понимаете кто рассказал о новом альбоме MEGADETH:

«Тексты все готовы. Вокал почти готов. Гитарные соло в процессе. И ещё кое-какие мелочи — бэки, услады для ушек, клавиши и перкуссия — всё в процессе. Соло нам приходят из Финляндии, где сейчас Kiko, и это очень круто. И мне недавно прислал очень классный текст David. Теперь моя задача вписать его текст в песню. И это будет последний текст на пластинке. Так что я очень рад. Я с нетерпением жду, когда смогу поделиться, что за кавер-версию мы выбрали для нового альбома. Уже скоро всё расскажу. Думаю, что вы оцените. Скоро намекну, но пока никто не знает».

New MEGADETH Album Will Include A Cover Song, Says DAVE MUSTAINE





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

rassol


27 фев 2021, 16:37		Угу, а ещё Мастейн перешёл на старости лет на "Gibson".

Jack of Diamonds


27 фев 2021, 17:45		rassol, и правда, чего это он интересно?

resurgamresponses


27 фев 2021, 18:15		какие проблемы кавер будет ABBA happy new year

Sentry


27 фев 2021, 19:03		Кавер будет на Металлику.

гладиатор


27 фев 2021, 19:10		"Кавер будет на Металлику."
Уже есть кавер на Металлику - Mechanix


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