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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 80
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 18
*Новое видео RAMMSTEIN 15
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Megadeth

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DAVID ELLEFSON назвал самую сложную для него в исполнении песню MEGADETH



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В интервью изданию Monsters, Madness And Magic бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a попросили назвать самую сложную песню из его каталога для живого исполнения. Он ответил:

«Есть песни... Они все сложные, если играть их правильно, это правда, потому что они быстрые. В них много мышечной активности. Ты не можешь просто взять и начать играть. Нужно хорошенько разогреться. И ты должен быть разогрет и иметь большую выносливость; ты не можешь быть на расслабоне, а потом взять бас и начать зажигать. Это требует сноровки. Так что исполнять "Holy Wars" довольно сложно. Когда мы играли её в конце сета, было легче, потому что мы разогревались в течение полутора часов. Когда мы выходили на сцену и начинали с неё, в 90-х, например, на "Rust In Peace" или что-то в этом роде, думаю, мы тогда начинали с неё, и это было из серии: "О мой Бог. Просто убийственно начинать с неё". Я ждал небольшого перерыва, когда Марти [Фридман, бывший гитарист MEGADETH] исполняет фламенко, чтобы выдавить из себя: "Ах..." и передохнуть. Потому что когда ты напрягаешься, у тебя появляется рука Папая. Забавно, что такие вещи, как "My Last Words", в которой есть действительно рваный пентатонический рисунок, на самом деле не так уж сложно играть, потому что это просто пентатонический рисунок. Так что иногда вещи, которые кажутся сложными, таковыми не являются, а некоторые из более примечательных сложных вещей... К примеру, в "Tornado [Of Souls]" есть даунстрок. И я иногда менял её в зависимости от того, кто был барабанщиком. Когда в группе был Sean Drover, он отставал в ритме, как Chuck Behler. Он был очень расслабленным — с ним было очень комфортно играть на самом деле. А когда в группе был Ник [Менза], он всегда всё подгонял — всё всегда было на грани, так что приходилось держаться из последних сил. Я думал: "Чувак, сдай немного назад". Так что иногда барабанщик очень влиял на ситуацию».

DAVID ELLEFSON Names Most Difficult MEGADETH Song To Play On His Instrument





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