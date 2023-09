сегодня



Видео с выступления MEGADETH



MEGADETH отыграли второе шоу с Teemu Mäntysaari (WINTERSUN, SMACKBOUND) last night (Thursday, September 7), которое состоялось в Navajo Pearl Anniversary Concert Series, Window Rock, Arizona.



Сет-лист:



01. Hangar 18

02. Dread And The Fugitive Mind

03. Wake Up Dead

04. In My Darkest Hour

05. Sweating Bullets

06. Angry Again

07. We'll Be Back

08. Dystopia

09. A Tout Le Monde

10. Trust

11. Tornado Of Souls

12. Symphony Of Destruction

13. Peace Sells



















+0 -0



просмотров: 236