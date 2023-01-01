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Новости
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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*Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участникам... 11
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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 17
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*

Megadeth

*



2 окт 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

1 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участниками

30 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников

27 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о временном гитаристе: «Он играет почти как Marty»

23 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

19 сен 2023 : 		 Нереализованное демо Ника Менцы

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

11 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлении с MEGADETH

11 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о выступлении с MARTY

10 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю эту тему»

9 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

7 сен 2023 : 		 MEGADETH выступили с временным участником

6 сен 2023 : 		 Гитарист WINTERSUN выступит с MEGADETH

3 сен 2023 : 		 Как лидер MEGADETH попал в танк

2 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN и MEGADETH на Wacken

1 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию

31 авг 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет

30 авг 2023 : 		 CRISTINA SCABBIA присоединилась на сцене к MEGADETH

19 авг 2023 : 		 А у вас есть командир танка Dave Mustaine?

16 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN репетирует с MEGADETH

14 авг 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

11 авг 2023 : 		 MATT HEAFY присоединился на сцене к MEGADETH

8 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Нет ничего хуже, чем когда кто-то появляется в вашей жизни и пытается вас изменить»

7 авг 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

5 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил с MEGADETH
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Видео с выступления MEGADETH



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Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось 30 сентября в Mystic Lake Casino, Prior Lake, Minnesota, доступно для просмотра ниже.






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