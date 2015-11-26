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Megadeth

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DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»



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Басист DAVID ELLEFSON в интервью "The Metal Teddy Bear Experience" рассказал о процессе работы над новым альбомом MEGADETH:

«В конце мая я был в Нэшвилле. Мы и Dirk'ом записали ударные и бас. Мы сделали все демо — мы сочиняли и доводили материал до ума — так что песни в хорошей форме. Поэтому здорово, что у нас будет время до момента, когда всё будет готово, а потом мы отправимся туда и всё запишем. Мы там были дней одиннадцать, и это будет феноменальная пластинка!»

DAVID ELLEFSON On Upcoming MEGADETH Album:

bassist David Ellefson recently spoke to 90.3 WMSC FM's "The Metal Teddy Bear Experience" about the progress of the recording sessions for the band's follow-up to 2016's "Dystopia" album. He said (hear audio below): "The MEGADETH record is underway. That's about, really, all I can say about that. But at least it's underway.





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

father


21 июл 2020, 17:35		Всегда офигевал, как группы такого масштаба работают над альбомами: сначала что-то по отдельности каждый делает, потом собирают в кучу, ну в случае с Мегой следующий пункт это выкидывание нахер практически всех идей не от Мастейна, потом они пишут демо (причём качество демо получше, чем некоторые у нас делают на альбомах), потом что-то там отслушивают, отбирают, и только в последнюю очередь пишут начистовую.

olly71


21 июл 2020, 19:02		Это они 3 месяца только демо пишут ? Даже Металлика писала демо в 2008 году за 2 дня с ходу. Ну понятно безделье расслабляет . Раньше 2022 года такими темпами альбома не видать. А ведь если бы были разрешены концерты за 2 месяца записали бы свели и уже вышел бы алтьбом уже поехали бы в турне его рекламировать.

Dark Medieval Times


21 июл 2020, 19:13		надеюсь, это не будет большим, провалом.


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