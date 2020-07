сегодня



DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH : «Это будет феноменальная пластинка!»



Басист DAVID ELLEFSON в интервью "The Metal Teddy Bear Experience" рассказал о процессе работы над новым альбомом MEGADETH:



«В конце мая я был в Нэшвилле. Мы и Dirk'ом записали ударные и бас. Мы сделали все демо — мы сочиняли и доводили материал до ума — так что песни в хорошей форме. Поэтому здорово, что у нас будет время до момента, когда всё будет готово, а потом мы отправимся туда и всё запишем. Мы там были дней одиннадцать, и это будет феноменальная пластинка!»





bassist David Ellefson recently spoke to 90.3 WMSC FM's "The Metal Teddy Bear Experience" about the progress of the recording sessions for the band's follow-up to 2016's "Dystopia" album. He said (hear audio below): "The MEGADETH record is underway. That's about, really, all I can say about that. But at least it's underway.





bassist David Ellefson recently spoke to 90.3 WMSC FM's "The Metal Teddy Bear Experience" about the progress of the recording sessions for the band's follow-up to 2016's "Dystopia" album. He said (hear audio below): "The MEGADETH record is underway. That's about, really, all I can say about that. But at least it's underway.





+1 -1



( 3 ) просмотров: 991