19 сен 2023



Видео с выступления MEGADETH



Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось 15 сентября в Hollywood Casino. Penn National Race Course, Grantville, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже:



01. Hangar 18

02. Dread And The Fugitive Mind

03. Wake Up Dead

04. In My Darkest Hour

05. Sweating Bullets

06. Angry Again

07. We'll Be Back

08. Dystopia

09. À Tout Le Monde

10. Trust

11. Tornado Of Souls

12. Symphony Of Destruction

13. Peace Sells



Encore:



14. Holy Wars... The Punishment Due











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