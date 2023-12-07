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Новые NFT от MEGADETH



Лидер MEGADETH анонсировал выпуск новых NFT с Vic'ом Rattlehead'ом из 5000 частей. Видео, в котором Dave рассказывает о новом релизе, доступно ниже.

Introducing @MegadethDigital. Our 5000-piece generative collection featuring Vic Rattlehead brought to life in a new way by our talented artist @TheHaddy. Live on December 22nd, you'll have the opportunity to unlock doors in the real and metaverse world alike, gaining access to… pic.twitter.com/Ed9YxqCTe6 — Megadeth (@Megadeth) December 5, 2023





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