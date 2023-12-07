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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 44
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 35
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*Стриминг для рокеров и металлистов 21
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 20
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Megadeth

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7 дек 2023 : 		 Новые NFT от MEGADETH

30 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Концептуальный альбом не про меня»

30 ноя 2023 : 		 KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH

22 ноя 2023 : 		 Новый гитарист MEGADETH готов зажигать

21 ноя 2023 : 		 MEGADETH смогут и без Kiko

20 ноя 2023 : 		 KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH

13 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH официально дед

11 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине

17 окт 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет "Take No Prisoners"

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

9 окт 2023 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному»

8 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...»

7 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH хвалит новенького

2 окт 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

1 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участниками

30 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников

27 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о временном гитаристе: «Он играет почти как Marty»

23 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

19 сен 2023 : 		 Нереализованное демо Ника Менцы

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

11 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлении с MEGADETH

11 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о выступлении с MARTY

10 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю эту тему»

9 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

7 сен 2023 : 		 MEGADETH выступили с временным участником
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|||| сегодня

Новые NFT от MEGADETH



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Лидер MEGADETH анонсировал выпуск новых NFT с Vic'ом Rattlehead'ом из 5000 частей. Видео, в котором Dave рассказывает о новом релизе, доступно ниже.




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7 дек 2023
gravitgroove
Торговля "воздухом" (скорее сероводородом) нынче в моде
Like!1  Dislike!1

просмотров: 334

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