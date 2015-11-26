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Лидер MEGADETH : «Новый альбом будет, возможно, тяжелее "Dystopia"»



Лидер MEGADETH Dave Mustaine недавно поговорил с Metal Wani и рассказал о том, как продвигается работа над новым материалом:



«То, что мы сейчас пишем, очень интересно. Kiko [Loureiro, гитара] и Dirk [Verbeuren, ударные] уже приехали сюда [в мою домашнюю студию в Нэшвилле], чтобы немного поиграть, и материал, который у них есть, — я им очень доволен. Я очень взволнован. Не могу дождаться, когда вы всё это услышите».



Dave также сообщил, что процесс сочинения нового материала MEGADETH не сильно отличается от того, как группа подошла к созданию "Dystopia":



«Я собирал весь материал, который я написал за всю свою карьеру, будь то на бумаге или записанный на чем-либо, начиная с древнего бумбокса. Так что мы постоянно об этом не забывали — об идеях — и мы только вчера закончили последний трек на основе того, что лежало у меня годы, и вот только вчера мы это использовали. Именно так и была создана "Dystopia". У нас были все эти риффы, и я просто просматривал их и выбирал те, которые мне нравились, а затем писал материал, чтобы соответствовать ему, чтобы всё было связано».



На вопрос о том, сколько треков появится на будущем диске MEGADETH, Dave ответил:



«В этом вся загвоздка, потому что это наш последний альбом для Universal. И для лейбла контракт на восемь песен. А вот с издательством контракт на 11 песен. Так что если я выполню издательский контракт, то мне необходимо предоставить одиннадцать треков. Однако звукозаписывающий лейбл сейчас из-за всех этих P2P-программ обмена и потоковой передачи, и прочее-прочее-прочее, так вот они хотят, чтобы на CD было намного больше песен, чем это число. Так что последнее, что озвучил парень с лейбла, это почти шестнадцать треков. И это, типа, ну я даже не знаю, чувак. Это слишком много. Мы дали тебе 15 на последнем альбоме, и мне показалось, что некоторые из этих песен были отбракованы, и их банально не заметили, хотя я и считаю, что это и правда отличные треки».



По словам Mustaine'a, реакция на новый материал MEGADETH со стороны тех, кто его слышал, была исключительно положительной:



«Если и есть какой-то знак, то вице-президент нашего менеджмента был у нас на прошлой неделе, и когда он услышал два рабочих трека, он сказал: "Я потрясён!" Так что я и правда доволен».



Ранние сессии для нового диска были спродюсированы Chris'ом Rakestraw, который ранее работал над "Dystopia".



«Когда ты пишешь альбом, это действительно интересно. Это похоже на приготовление блюда, и если ты помнишь, как это сделал, ты можешь сделать это снова. Если не уделять должного внимания, то есть риск, что повторить это уже не получится. Что касается последнего альбома, я был крайне сосредоточен на том, что хотел сделать. Так что у меня есть ощущение, что нам будет легко сделать следующий за "Dystopia" диск и, вполне возможно, он окажется гораздо тяжелее».















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