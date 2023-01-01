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*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
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Megadeth

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Видео полного выступления MEGADETH



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Видео полного выступления MEGADETH, которое состоялось 13 мая в Avenir Centre Moncton, New Brunswick, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Hangar 18"
"Dread And The Fugitive Mind"
"Angry Again"
"We'll Be Back"
"Wake Up Dead"
"In My Darkest Hour"
"Sweating Bullets"
"Trust"
"A Tout Le Monde"
"Tornado of Souls"
"Symphony of Destruction"
"Peace Sells... But Who's Buying?"

Бис:
"Mechanix"

Бис 2:
"Holy Wars... The Punishment Due"

MEGADETH - Fan-Filmed Video Of Entire Moncton, New Brunswick Show Streaming




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