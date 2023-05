сегодня



Видео полного выступления MEGADETH



Видео полного выступления MEGADETH, которое состоялось 13 мая в Avenir Centre Moncton, New Brunswick, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Hangar 18"

"Dread And The Fugitive Mind"

"Angry Again"

"We'll Be Back"

"Wake Up Dead"

"In My Darkest Hour"

"Sweating Bullets"

"Trust"

"A Tout Le Monde"

"Tornado of Souls"

"Symphony of Destruction"

"Peace Sells... But Who's Buying?"



Бис:

"Mechanix"



Бис 2:

"Holy Wars... The Punishment Due"







