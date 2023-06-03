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Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»



В рамках беседы с "Vox&Hops" барон Силенда вспомнил о ранних годах MEGADETH:



«Пока я не переехал в Калифорнию, я не помню, чтобы я пил или употреблял что-нибудь перед выходом на сцену; я всегда выступал трезвым, с ясной головой. Но я переехал в Лос-Анджелес, и в том году кокаин попал на обложку журнала Time, Сансет Стрип и всё отсюда вытекающее... Смотрите — вот же оно, то самое, всё то, что ты раньше видел в журналах перед твоими глазами. Ты становишься продуктом своего окружения, всё это оживает вокруг тебя. Но не все шли по этим дорожкам, однако мы оказались в этих кругах.



Послушайте, я нисколько не жалею о том, что было. Я бы ничего не стал менять. Я попал в Голливуд в чертовски идеальное время. Неделя, когда мы туда приехали, была самой лучшей. Я встретил Dave'a [Mustaine'a, лидера MEGADETH], мы основали MEGADETH, и понеслось. И я считаю, что это было волшебно для нас двоих. Ему нужна была настоящая правая рука, которая, чёрт возьми, будет всегда рядом, и это был я. И мне нужен был кто-то, кто, чёрт возьми, будет управлять движением в этих джунглях. Он знал своё дело и вырос в этих краях. И я благодарен ему за это каждый день. Несмотря на всё, что было между мной и Dave'ом, я всегда благодарен ему за то, что он был старшим братом, который помог мне пройти через все сложности!»







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