18 май 2021



MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH



MARTY FRIEDMAN в рамках недавней беседы сказал, что никак не задействован в юбилейных делах по случаю выхода альбома MEGADETH "Rust In Peace":



«Да я вообще за подобным не слежу. Меня больше интересует будущее, а не празднование того, что уже отмечалось в прошлом. Конечно, я очень горжусь наследием чего бы то ни было, и если кому-то это нравится, это замечательно. Я самый большой поклонник группы. Я просто стараюсь делать музыку, которая нравится мне и, надеюсь, понравится другим людям. Вы не можете контролировать то, что люди воспримут, но если вам это нравится, вы можете надеяться, что это понравится и кому-то другому».







+6 -2



просмотров: 973

