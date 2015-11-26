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Megadeth

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18 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH

12 май 2021 : 		 Выходят нашивки MEGADETH

11 май 2021 : 		 Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES

11 май 2021 : 		 MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»

11 май 2021 : 		 Последний мастер-класс барабанщика MEGADETH

10 май 2021 : 		 Басист MEGADETH запустил канал

1 май 2021 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

14 апр 2021 : 		 NFT MEGADETH ушел за $18000

12 апр 2021 : 		 MEGADETH совсем близки

7 апр 2021 : 		 Басист MEGADETH рад, что столько лет работает над альбомом

4 апр 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»

1 апр 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

29 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

23 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — об участии Kerry King'a в MEGADETH

22 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы

22 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

16 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

15 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

5 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

2 мар 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

28 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Злые рога Интернета впервые поднялись ещё в 90-е!»

27 фев 2021 : 		 В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия

15 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH надеется на возвращение круизов

12 фев 2021 : 		 Вокалист MEGADETH в студии
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|||| 18 май 2021

MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH



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MARTY FRIEDMAN в рамках недавней беседы сказал, что никак не задействован в юбилейных делах по случаю выхода альбома MEGADETH "Rust In Peace":

«Да я вообще за подобным не слежу. Меня больше интересует будущее, а не празднование того, что уже отмечалось в прошлом. Конечно, я очень горжусь наследием чего бы то ни было, и если кому-то это нравится, это замечательно. Я самый большой поклонник группы. Я просто стараюсь делать музыку, которая нравится мне и, надеюсь, понравится другим людям. Вы не можете контролировать то, что люди воспримут, но если вам это нравится, вы можете надеяться, что это понравится и кому-то другому».

MARTY FRIEDMAN Says He Had No Involvement In MEGADETH



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