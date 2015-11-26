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Megadeth

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Басист MEGADETH: «Dirk — звезда альбома!»



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В рамках интервью с подкастом "Thunder Underground" басист MEGADETH David Ellefson рассказал о своих впечатлениях от работы с Dirk'ом Verbeuren'ом:

«О, он просто офигенный, чувак. Одно его отличие от других барабанщиков в том... Он отлично исполняет современный материал. Когда ты приходишь в такую группу, как MEGADETH, тебе достаётся серьёзное наследие, которое нужно исполнять, и делать это надо на хорошем уровне.

У нас были прекрасные музыканты в команде, но я уверен, что такой связи с Гаром, как у Dirk'а, не было ни у кого. Одно дело слышать, будучи слушателем, и совсем другое — находиться с ним в одном помещении... Я с Dave'ом переглядывался и говорил: "Боже, он ведь вылитый Гар". И мы с полным основанием можем так сказать, ведь мы были в одной комнате вместе с ним и записывали материал.

Я думаю, разница в том, что Гар в соответствии с джазовой традицией никогда не играл одну и ту же вещь дважды, и если бы вы попросили его, он бы почти целенаправленно и бунтарски не играл одну и ту же вещь дважды, потому что это было частью его джазового бунта. Джаз был своего рода оригинальным рок-н-роллом, оригинальной бунтарской музыкой.

А Dirk — очень умелый музыкант, он отличный игрок, он может писать партии, он может читать музыку, у него прекрасный слух... Очевидно, что он из прогрессивных, и я не подразумеваю тут "прог-рок", я говорю о прогрессивном грайндкоре, он придумал этот стиль и делает всё по-своему, он уважаем в барабанном мире и благодаря своим качествам он может добавить музыке MEGADETH столько разных вкусов и ощущений.

Я с нетерпением жду, когда же люди услышат нашу новую пластинку!»

DAVID ELLEFSON Says DIRK VERBEUREN Is





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