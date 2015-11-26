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Басист MEGADETH : «Мы всегда начинаем сет с... »



В рамках недавнего интервью с Headbangers Con басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос, почему все последние годы они начинают свои концерты с "Hangar 18":



«Долгое время мы начинали с "Holy Wars", и потом она потихоньку ушла на бис. В 2010-м году мы были в туре со SLAYER в Европе — в 10-м и 11-м — и мы играли в Санкт-Петербурге в России, мы были там первый раз. У Dave'a обострились камни в почках, они начали причинять ему боль, не помню уже, может, где-то за час до выступления. Мы думали, что нам придётся всё отменить. И внезапно он встает и говорит: "Ладно, нам пора". Мы должны сыграть по крайней мере пять песен. И я ему: "Ты уверен? А он отвечает: "Да. Мы должны". — "Хорошо". Так что я взял сет-лист, который у нас тогда был, где-то к концу мы выходили с "A Tout Le Monde" в "Trust" — мы играли "Trust", "Symphony [Of Destruction]", "Peace Sells", "Holy Wars"; было что-то вроде этого. Так что я сложил сет-лист и сказал: "Слушай, почему бы нам просто не начать с "Trust" и не сыграть эти пять песен? В итоге мы так и сделали. И всё получилось очень здорово, было забавно... Итак, в течение следующих двух лет мы открывали сет каждый вечер с "Trust" — в рамках пары Gigantours.



Ну а теперь быстренько перемещаемся в 2013-й год, мы были на Gigantour с BLACK LABEL SOCIETY, HELLYEAH. И Винни Пол [Эбботт, барабанщик HELLYEAH и PANTERA], который всю жизнь был фанатом MEGADETH и нашим хорошим другом, однажды приходит в автобус и говорит (имитирует южатину): "Чуваки, у вас потрясающее сценическое шоу, у вас потрясающее световое шоу. Чуваки, вы должны начинать с " Hangar 18'. Мы сказали: "Правда? Мы с Dave'ом переглянулись, а он повторяет: "Да, чуваки. Говорю вам, чуваки. Вот с него, "Hangar 18", вот именно с него". В итоге тем вечером мы вышли на сцену и начали с "Hangar 18" и это было из серии: "Ух ты!" Это было действительно захватывающе. Так что с тех пор и по сей день мы открываемся с "Hangar 18", и теперь это практически в честь и в память о Винни. Так что мы выходим на сцену, и это отличная песня. Она хороша, потому что звукач имеет возможность подкорректировать наш микс. Конечно, мы делаем саундчек, и в наши дни всё хранится в цифровом виде, но всё равно у него есть пара минут на коррекцию, прежде чем Dave начнёт петь».













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