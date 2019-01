сегодня



MEGADETH готовят сюрприз



MEGADETH готовят особое объявление, которое будет оглашено 11 января на официальном сайте группы и в соцсетях.



25-секундное видео с отрывком классического трека "Take No Prisoners" было загружено в официальный аккаунт на YouTube, что привело к слухам о том, что будет анонсировано переиздание или событие, связанное с альбомом 1990 года "Rust In Peace".















