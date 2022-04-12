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Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме»



Dave Mustaine в рамках недавней беседы признался, что в 1992 году решил напрудить на пол в сортире Белого Дома, "чтобы показать, что металлисты не тупые":



«Я хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я пережил много разных эпох в Соединенных Штатах и видел разные вещи, и одна вещь, которая заставляет меня больше всего гордиться всем, что происходит в нашей стране, — это вы, ребята, то, как вы себя ведете и то, как... как металлическое сообщество. Есть много людей, которые выходят на сцену, говорят что-то и полностью позорят себя. И я хочу, чтобы вы, ребята, знали, как я горжусь тем, что представляю вас.



Когда я пришел в Белый дом, я был так горд тем, что могу подойти к кому угодно и сказать: "Пошел ты. Вы думаете, мы тупые? Мы не тупые".



Кстати, когда я оказался в Белом Доме, я пошел в королевский — как бы он, б$$$ь, ни назывался — туалет Белого дома и помочился на пол. Я должен был. Должен был!»













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