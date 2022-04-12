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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 72
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
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Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме»



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Dave Mustaine в рамках недавней беседы признался, что в 1992 году решил напрудить на пол в сортире Белого Дома, "чтобы показать, что металлисты не тупые":

«Я хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я пережил много разных эпох в Соединенных Штатах и видел разные вещи, и одна вещь, которая заставляет меня больше всего гордиться всем, что происходит в нашей стране, — это вы, ребята, то, как вы себя ведете и то, как... как металлическое сообщество. Есть много людей, которые выходят на сцену, говорят что-то и полностью позорят себя. И я хочу, чтобы вы, ребята, знали, как я горжусь тем, что представляю вас.

Когда я пришел в Белый дом, я был так горд тем, что могу подойти к кому угодно и сказать: "Пошел ты. Вы думаете, мы тупые? Мы не тупые".

Кстати, когда я оказался в Белом Доме, я пошел в королевский — как бы он, б$$$ь, ни назывался — туалет Белого дома и помочился на пол. Я должен был. Должен был!»

MEGADETH





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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12 апр 2022
f
father
>>> могу подойти к кому угодно и сказать: "Пошел ты"
>>> я пошел в туалет Белого дома и помочился на пол
>>> мы не тупые
12 апр 2022
Eu_Gene
"Я ссал на пол в сортире - а чего добился ты?"
12 апр 2022
balamut75
Текст,как будто бред тупого обдолбыша.
12 апр 2022
t
timekiller61
А что-поссать мимо унитаза или писсуара-значит не тупой? А по-большому не навалил чего-ссыканул? 




















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