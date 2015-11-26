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Обложка нового сборника MEGADETH



MEGADETH двадцать второго марта выпустят компиляцию лучших треков, получившую название "Warheads On Foreheads". В издание войдет тридцать пять ремастированных композиций, отобранных лично лидером команды, Dave'ом Mustaine'ом.



Обложка доступна для просмотра.



















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