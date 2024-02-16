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Лидер MEGADETH: «TEEMU в тему!»



В новом интервью для A Rádio Rock лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о новом гитаристе группы, Teemu Mäntysaari. 37-летний финский музыкант заменил в сентябре прошлого года Kiko Loureiro, который ранее объявил, что не будет участвовать в следующем этапе тура MEGADETH "Crush The World", чтобы остаться дома с детьми в Финляндии. Позже стало известно, что Mäntysaari продолжит играть на гитаре в MEGADETH в обозримом будущем, а Loureiro, похоже, не планирует возвращаться.



На вопрос A Rádio Rock о том, чего он ждёт от следующей главы MEGADETH, Mustaine ответил:



«Я ожидаю, что мы будем продолжать заниматься своим делом. Kiko порекомендовал Teemu, а Teemu — исключительный гитарист. Кико был на пике своей игры, когда это случилось, так что мы, конечно, разочарованы, но ничего не поделаешь. Если бы Kiko сказал: "Я никого не знаю, разбирайтесь сами", было бы гораздо сложнее. Но Teemu — именно тот, кто нужен MEGADETH. И Kiko знает, что Teemu — подходящий гитарист для меня. Так что он действительно оказал нам большую услугу, и я люблю его и желаю ему всего наилучшего во всём, что он делает».



Mustaine сказал, что «Teemu сделает многих людей счастливыми» во время предстоящего южноамериканского турне MEGADETH:



«Мы будем исполнять некоторые песни, которые мы не играли уже очень давно. Когда он пришёл, я решил, что вместо того, чтобы просто сказать: "Ты должен выучить эти 30 песен", я попросил его выучить немного побольше. Какая разница, когда ты уже учишь 30 песен? Что такое 33, верно? Если бы он выучил три, а я бы сказал, что он должен выучить 30, это другое дело. Но я попросил его исполнить ещё несколько песен, которые Dirk Verbeuren [барабанщик MEGADETH] и James [Lomenzo, басист MEGADETH] очень долго просили меня сыграть, и теперь мы их добавляем в сет, что очень здорово».



На вопрос о том, как, по его мнению, изменятся взаимоотношения в студии и как будет меняться звучание MEGADETH после прихода Teemu в группу, Mustaine ответил:



«Я думаю, что, скорее всего, звучание будет похоже на предыдущий альбом. Во время записи последнего альбома мы очень успешно искали свою музу, свой дух и свои корни, потому что в ранние годы MEGADETH мы слушали очень много музыки, было очень много наркотиков и алкоголя. И поэтому многие из этих вещей, с кем бы вы ни говорили, могут рассказать совершенно разные истории о том, какие песни повлияли на MEGADETH. Я знаю, что повлияло на меня. И мне не терпится вернуться и послушать этот материал. Но точно так же я слышу некоторые из тех групп, которые мне нравились, когда мне было 20, и думаю, что эти ребята отстой. Это показывает, в каком состоянии я находился в то время, был ли я глупым и просто дурачился. Была одна группа, которая мне нравилась, она называлась THE MENTORS, но это была комедийная группа. Сейчас я бы никогда не подумал о том, что со мной в турне поедет комедийная группа, но в то время это было весело. Это было забавно слушать».







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