6 сен 2023



Гитарист WINTERSUN выступит с MEGADETH



KIKO LOUREIRO вынужден пропустить часть тура MEGADETH:



«Kiko на связи! Наш новый альбом "The Sick, The Dying, and The Dead" и наш тур "Crush The World" были великолепны. Позиции в чартах по всему миру стали для нас пока лучшими! Мы хотим поблагодарить вас за это.



У меня есть кое-что, чем трудно поделиться, но мы всегда хотим держать вас в курсе событий. Я вынужден покинуть турне, чтобы побыть дома с детьми и помочь им справиться с тяжелыми проблемами, которые возникают из-за того, что мы - "папы, которые работают вне дома".



Я нашел гитариста, Teemu Mäntysaari [WINTERSUN, SMACKBOUND], который заменит меня осенью, и я думаю, что вы будете очень довольны. Он потрясающий, невероятный исполнитель. Я поделился этим с моим партнером по дроч шреду Dave'ом Mustaine'ом, и, к моему удивлению, он сказал: "Давай! Будь рядом со своей семьей и держи нас в курсе!".



Моим товарищам по группе и всем нашим фанатам по всему миру — до скорой встречи, на Killing Road!»



Dave: «В семейной жизни Kiko произошли события, из-за которых он вынужден пропустить следующий этап нашего тура "Crush The World".



Мы не отменяем турне и познакомим вас с Teemu 6 сентября в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на арене Revel. Мы просим вас о поддержке и понимании в сложившейся ситуации».











