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*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
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Megadeth

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22 июл 2023 : 		 SHAWN DROVER о MEGADETH: «У меня остались хорошие воспоминания»

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5 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»
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|||| 6 сен 2023

Гитарист WINTERSUN выступит с MEGADETH



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KIKO LOUREIRO вынужден пропустить часть тура MEGADETH:

«Kiko на связи! Наш новый альбом "The Sick, The Dying, and The Dead" и наш тур "Crush The World" были великолепны. Позиции в чартах по всему миру стали для нас пока лучшими! Мы хотим поблагодарить вас за это.

У меня есть кое-что, чем трудно поделиться, но мы всегда хотим держать вас в курсе событий. Я вынужден покинуть турне, чтобы побыть дома с детьми и помочь им справиться с тяжелыми проблемами, которые возникают из-за того, что мы - "папы, которые работают вне дома".

Я нашел гитариста, Teemu Mäntysaari [WINTERSUN, SMACKBOUND], который заменит меня осенью, и я думаю, что вы будете очень довольны. Он потрясающий, невероятный исполнитель. Я поделился этим с моим партнером по дроч шреду Dave'ом Mustaine'ом, и, к моему удивлению, он сказал: "Давай! Будь рядом со своей семьей и держи нас в курсе!".

Моим товарищам по группе и всем нашим фанатам по всему миру — до скорой встречи, на Killing Road!»

Dave: «В семейной жизни Kiko произошли события, из-за которых он вынужден пропустить следующий этап нашего тура "Crush The World".

Мы не отменяем турне и познакомим вас с Teemu 6 сентября в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на арене Revel. Мы просим вас о поддержке и понимании в сложившейся ситуации».






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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6 сен 2023
L
LU---
нее....рановато
да и в сравнении слабовато :(

просмотров: 594

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