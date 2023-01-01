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Megadeth

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Видео с выступления MEGADETH



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Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось 17 сентября в Hard Rock Hotel & Casino in Atlantic City, New Jersey, доступно для просмотра ниже:

01. Hangar 18
02. Dread And The Fugitive Mind
03. Angry Again
04. Wake Up Dead
05. In My Darkest Hour
06. She-Wolf
07. Sweating Bullets
08. Dystopia
09. We'll Be Back
10. Trust
11. A Tout Le Monde
12. Tornado Of Souls
13. Symphony Of Destruction
14. Peace Sells

Encore:

15. Holy Wars... The Punishment Due




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