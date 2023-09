сегодня



Видео с выступления MEGADETH



Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось 17 сентября в Hard Rock Hotel & Casino in Atlantic City, New Jersey, доступно для просмотра ниже:



01. Hangar 18

02. Dread And The Fugitive Mind

03. Angry Again

04. Wake Up Dead

05. In My Darkest Hour

06. She-Wolf

07. Sweating Bullets

08. Dystopia

09. We'll Be Back

10. Trust

11. A Tout Le Monde

12. Tornado Of Souls

13. Symphony Of Destruction

14. Peace Sells



Encore:



15. Holy Wars... The Punishment Due







