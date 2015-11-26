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Megadeth

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У бывшего басиста нет копии своих партий нового альбома MEGADETH



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В рамках недавней беседы с DAVID'ом ELLEFSON'ом у него спросили, есть ли у него копия нового альбома MEGADETH с его бас-гитарой до того, как она была заменена после его ухода из группы, на что он ответил:

«Я не знаю, нет, потому что всё это было в Dropbox и тому подобных вещах. Вы ничего оттуда не забираете; вы всегда оставляете это там. Это профессиональный подход. Так что нет, не знаю. У меня нет копии.... Они не мои. Они принадлежат Universal Records. Это их собственность. Они заплатили за них; так что это их собственность».

DAVID ELLEFSON Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


26 окт 2021, 12:17		Dropbox - самое дыpявое в плане защиты "облако" из известных. Есть шанс услышать эти паpтии.


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