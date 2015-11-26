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У бывшего басиста нет копии своих партий нового альбома MEGADETH



В рамках недавней беседы с DAVID'ом ELLEFSON'ом у него спросили, есть ли у него копия нового альбома MEGADETH с его бас-гитарой до того, как она была заменена после его ухода из группы, на что он ответил:



«Я не знаю, нет, потому что всё это было в Dropbox и тому подобных вещах. Вы ничего оттуда не забираете; вы всегда оставляете это там. Это профессиональный подход. Так что нет, не знаю. У меня нет копии.... Они не мои. Они принадлежат Universal Records. Это их собственность. Они заплатили за них; так что это их собственность».







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