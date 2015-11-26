29 авг 2021



Видео с выступления MEGADETH



Видео с выступления MEGADETH, состоявшегося двадцать второго августа в Albuquerque, New Mexico в рамках "The Metal Tour Of The Year", доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Hangar 18



02. The Threat Is Real



03. The Conjuring



04. She-Wolf



05. Sweating Bullets



06. Trust



07. Conquer Or Die!



08. Dystopia



09. Symphony Of Destruction



10. Peace Sells



Encore:



11. Holy Wars... The Punishment Due







</div>





</div>





</div>





</div>





</div>





</div>





</div>





</div>





</div>





</div>





+4 -2



просмотров: 327

