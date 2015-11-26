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Megadeth

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Басист MEGADETH: «Клифф Бёртон не оказал на меня влияние»



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David Ellefson и Dave Mustaine основали Megadeth в 1983 году — после того, как Mustaine'a выгнали из Metallica. Metallica приняли в свои ряды Kirk'а Hammett'а и в этом же году приступили к записи своего дебютного альбома "Kill 'Em All", в то время как Ellefson и Mustaine начали работу над первым лонгплеем Megadeth "Killing Is My Business... And Business Is Good!"

Во время недавнего разговора участников ALTITUDES & ATTITUDE с Райаном Дауни в MI Concert Hall в Лос-Анджелесе Ellefson'а спросили, оказал ли Клифф Бёртон (басист METALLICA) определённое вдохновляющее влияние на него во время становления Megadeth, на что он ответил:

«Я повстречал Dave'a [Mustaine'a] в июне восемьдесят третьего. Он только ушёл из Metallica, буквально не более восьми недель до этого, в апреле, так что я вообще ничего не знал про Metallica, понятия не имел, кто такой Dave, и ничего не слышал ни про какого Клиффа Бёртона — я приехал со Среднего Запада и был вообще не в теме. Так что про Клиффа я точно ничего не знал. Прежде всего потому, что единственная запись Metallica, которая была у Dave'a, — "No Life 'Til Leather", на которой играл другой басист по имени Ron McGovney. Так что когда мы делали кавер на "Mechanix", я играл басовые партии Ron'а McGovney.

Вот честно: для меня басистом Metallica был Ron — хочешь верь, хочешь нет, и я старался подражать именно ему, когда мы переигрывали демо "No Life 'Til Leather". Я помню тот день, когда вышел "Kill 'Em All", и мы такие сели... В комнате была мёртвая тишина, а мы сидели и вслушивались в альбом. И в различия — ритм был оттянут назад. И, само собой, басовое соло — "Anesthesia". Это на самом деле был первый раз, когда я услышал игру Клиффа. На тот момент мы уже два месяца работали над Megadeth, и дело шло в гору».

Таким образом, отвечаю на твой вопрос: Клифф на самом деле не оказал влияния на мою игру... Моё вдохновение пришло не от него. И, если уж честно, рос я в сельской местности Миннесоты, и как бы ни были круты басисты рок-н-ролла, но когда я впервые услышал некоторых джазовых музыкантов... Именно эти парни повлияли на меня больше всего, а также Steve Harris [IRON MAIDEN], Geddy Lee [RUSH], Ian Hill [JUDAS PRIEST] и другие металлисты.

Но я всё-таки больше склонялся в сторону джаза... Это были те особенности, которые я привнёс [в нашу музыку] и, как мне кажется, наше совместное с Dave'ом участие сделало звучание Megadeth таким, какое оно есть. Даже с Gar'ом Samuelson'ом и Chris'ом Poland'ом — ведь они оба тоже музыканты с джазовым уклоном. У нас был действительно отличающийся звук — он не был похож даже на Anthrax, Metallica или Slayer — совсем другой звук. И, я думаю, именно этот фактор сделал нас одним из столпов "Большой четвёрки"».



MEGADETH




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Possessed


4 апр 2019, 20:09		Всё по делу младшенький сказал. Плюсую.

ufx


4 апр 2019, 20:12		Группа, в идеологии которой присутствует обида и завистт, всегда будет второй. Пусть метла хоть на 20 лет замолчит в плане нового материала, но стоит им свистнуть и стадион под завязку. А рыжику стадион по силам только на фестивалях, а так клубы и еще раз клубы.

kircore


4 апр 2019, 21:31		Не оказал, да и хрен бы с тобой.

Possessed


4 апр 2019, 21:34		ufx, Если бы Рыжего не выгнали, то Метла бы развалилась.
А ненависть и зависть, как известно, являются двигателями прогресса.

Thrashcrow


4 апр 2019, 21:46		А что этому холую ещё сказать?Даже если бы он тогда втихаря брал уроки у Бёртона и боготворил его - хозяин в обиде на металлику и запретил ему говорить о них что-то хорошее.


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